韩国执政党议员怒怼特朗普政府：凭什么多掏军费

据韩联社报道，韩国资深议员宋永吉 28 日指出，原则上应由美国承担驻韩美军驻扎费用，韩国只是例外地承担部分费用，并建成了 “ 地球上最好的美军基地 ” 。他还质问特朗普政府，凭什么要求韩国分摊更多的协防费用。

宋永吉担任韩国执政党共同民主党东北亚和平合作特委会主席。他当天在国会召开记者会称，驻韩美军有着 “ 东北亚快速反应部队 ” 的性质，不仅涉及韩国的利害关系，也在为美国的全球战略和国家利益服务。





他指责美方 “ 协议谈不妥就不发放韩籍雇员工资 ” 的言论，并敦促立即停止拿韩国人民生计当要挟，在驻军费谈判上对韩施压的做法。他提出，美方应先改善在美军基地工作的 1.3 万多名韩籍雇员的待遇。

宋永吉强调，韩国用弥足珍贵的税金承担防卫费，无条件地满足美国单方面的要求，未必就能维持健康、巩固的同盟关系，希望政府代表团开展周全缜密的谈判。





美国自 1953 年以来一直在韩国派驻军队，现阶段驻韩美军大约 2.85 万人。截至目前，韩军的战时作战指挥权仍掌握在美方手中。朝方一直要求美方从韩国撤军，停止向韩方提供 “ 核保护伞 ” 。

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