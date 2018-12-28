韩国执政党议员怒怼特朗普政府：凭什么多掏军费

据韩联社报道，韩国资深议员宋永吉28日指出，原则上应由美国承担驻韩美军驻扎费用，韩国只是例外地承担部分费用，并建成了“地球上最好的美军基地”。他还质问特朗普政府，凭什么要求韩国分摊更多的协防费用。
宋永吉担任韩国执政党共同民主党东北亚和平合作特委会主席。他当天在国会召开记者会称，驻韩美军有着“东北亚快速反应部队”的性质，不仅涉及韩国的利害关系，也在为美国的全球战略和国家利益服务。
他指责美方“协议谈不妥就不发放韩籍雇员工资”的言论，并敦促立即停止拿韩国人民生计当要挟，在驻军费谈判上对韩施压的做法。他提出，美方应先改善在美军基地工作的1.3万多名韩籍雇员的待遇。
宋永吉强调，韩国用弥足珍贵的税金承担防卫费，无条件地满足美国单方面的要求，未必就能维持健康、巩固的同盟关系，希望政府代表团开展周全缜密的谈判。
美国自1953年以来一直在韩国派驻军队，现阶段驻韩美军大约2.85万人。截至目前，韩军的战时作战指挥权仍掌握在美方手中。朝方一直要求美方从韩国撤军，停止向韩方提供“核保护伞”。_____________
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