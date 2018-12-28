日本政府小委员会再次提议:将福岛核废水排放入海

据日本共同社 12 月 28 日报道，围绕日本东电福岛第一核电站核污水通过 “ 多核素去除设备 ” （ ALPS ）净化处理后的含氚水，研究处理方法的日本政府小委员会（小委员会指进行更专业性强讨论的预备审查机关。通常由委员组成为完善政策领域的委员会） 28 日提议，在采取排放入海等方式时，测定周边环境的放射性物质活度并公布结果。小委员会将在明年初以后继续讨论。

小委员会事务局在当天的会议上提议，关于 ALPS 也无法去除的放射性氚，在处理前后对周边环境、农作物、水产品的放射性物质进行检测以确认安全性，并公布结果。如果高于标准值，将讨论停止排放等应对措施。

有小委员会成员指出： “ 消除不安至关重要。不仅是公布结果，还必须努力提高测定方法的可信度。 ”

此外，会议还围绕如何应对福岛县产水产品等形象受损问题展开讨论，与会成员纷纷严厉地指出： “ 存在县产品甚至无法流通的问题。早已超过形象受损的程度。 ”

福岛第一核电站中，熔落核燃料（燃料碎片）冷却过程中产生的积蓄在反应堆厂房等处的高放污水正通过 ALPS 进行净化处理，但放射性氚未能去除。今年 8 月，东电发现存放在储罐内的处理水含有氚以外的超过排水标准值的放射性物质。

在福岛县与东京都 8 月举行的听证会上，参与者几乎都反对污水排放入海，纷纷表达了对水产品购买减少等的担忧。

据此前报道，日本政府基本决定撤走东京电力公司福岛第一核电站污水净化后含有残留放射性物质氚的处理水储罐，并对氚污水进行处理。原安放储罐的地点将作为 1 至 3 号机组熔落核燃料（燃料碎片）取出后的保管场所等进行整修。从排放入海等处理方式中进行筛选的相关讨论或将加速。

氚污水储罐排列在 1 至 4 号机组西南一侧海拔约 35 米的高台上。数量逐年增加，现已有约 680 座，存放量约 89.5 万吨，今后计划扩容至约 137 万吨。不过，也有意见指出这可能对报废作业产生影响。





关于氚污水的处理方式，日本政府的小委员会为从排放入海、排入大气、埋入地下等 5 个方案中进行筛选，将继续展开讨论。原子能规制委员会委员长更田丰志认为 “ 排放入海是唯一的方法 ” ，要求东电尽早实施，这估计是最现实的备选项。

不过，之后被爆出福岛核电站污水处理报告错误超千处。

据东电 10 月 18 日透露，东京电力公司向日本政府的小委员会汇报的福岛第一核电站核污水经净化后所含放射性物质测定结果资料发现错误的问题，东电对当初称约有 260 处的订正数进行详查，结果发现实际有 1276 处。

东电 10 月 17 日公布，向 10 月 1 日的政府小委员会提交的报告资料中使用的经 “ 多核素去除设备 ” （ ALPS ）净化后的含氚水测定结果图表有误。

东电 10 月 17 日的说明中称，共有 5 处放射性物质种类和输入内容弄错的订正，比如有 1 处在显示 2013 年至 2018 年铯 134 值的图表中，误用了铯 137 的值等。据称，在其后重新统计实际测定结果件数时，查明弄错导致的错误共增至 1023 处。其他错误有 253 处。

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