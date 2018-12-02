详讯：特朗普会习近平 美中贸易战“停火”90天

在二十国集团峰会期间，美国总统特朗普总统与中国领导人习近平达成协议，美中关税战“停火”90天。美方称，中国将大量进口美国产品，以改变双方贸易失衡局面。而本次G20峰会的主旨之一是呼吁修改世界贸易规则。
美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六（12月1日）同意，阻止两国之间的贸易战继续激化。
在各自随行官员的陪同下，特朗普与习近平在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行晚餐会，就美中两国之间的贸易议题展开讨论。金融市场普遍对此会晤高度关注，因为世界两大经济体之间的贸易战可能对全球经济增长造成负面影响。
"我与习近平主席的关系非常特别，我认为这会是我们可能最终取得成果的一个非常重要的原因。这些成果对中国和美国都有好处，"特朗普在晚宴开始时如此表示。
习近平则对特朗普表示，"中美作为两个大国，都有重要影响，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择"。
90天期限之后？
中国官方通讯社新华社报道，中国外长王毅在会后举行的新闻发布会上表示，两国元首"就经贸问题进行的讨论十分积极，富有建设性，两国元首达成共识，停止加征新的关税"。
王毅表示，此番达成的原则性协议有效阻止两国之间经济摩擦进一步扩大，并为双赢合作开辟新的空间。
王毅在讲话中尤其强调，习近平与特朗普会晤时间为两个半小时，"远远超出了预定时间"。他认为这次会晤十分成功，达成了重要共识，为今后一个时期的中美关系指明了方向。
与此同时，白宫发布声明称，美中双方同意将贸易谈判期限延长90天，在此期间美方不会对中国进口产品实施新的关税惩罚措施。但白宫同时强调，"双方同意将致力于在90天内完成谈判。如果届时双方无法达成协议，10%的关税将上调到25%。"
白宫显然认为，特朗普政府在此番较量中占的上风。白宫声明中表示，"中国将同意购买目前尚未具体商定，但数量相当可观的美国农业、能源、工业及其他领域产品，以减少两国之间巨大的贸易不平衡状态。"
两位领导人同时"同意立即开始谈判，对强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵与网络盗窃、服务和农业等领域进行结构性改变。"
特朗普在搭乘空军一号返回美国途中对同行记者表示，“这是一个很棒的交易。”他认为中方承诺购买大量美国农产品，将对美国农业带来积极影响。
特朗普占上风？
“我认为这不是突破，更像是避免谈崩。这并不是最差的结果，但他们之后还有更为艰巨的工作，”位于北京的清华卡耐基中心主任韩磊（Paul Haenle）对路透社表示。
华盛顿战略与国际研究中心的中国问题专家司各特·肯尼迪（Scott Kennedy）表示，美国似乎在整体协议中略占上风：“北京最多暂时避免了被征收额外关税，但并没有能让美国同意‘一切恢复常态’。只是局势恶化的速度有所改变，而不是双方关系的发展方向”。
美国哥伦比亚大学中国项目联席主任孙哲则表示：“我认为中国妥协的更多一些。中国即便受到美国如此大的压力，依然不愿意破坏双方关系，他们觉得美国会对此表示欣赏”，孙哲表示。“一些中国人猜测美国今后会作出怎样的妥协。因为中国作出许多承诺，而特朗普只是承诺不加关税。”
数月以来，华盛顿与北京之间爆发关税大战，彼此针对对方产品大幅征收惩罚性关税。特朗普曾威胁称，将在明年１月对总额达2000亿美元的中国货物征收25%的关税，而目前的关税水平是10%。他同时表示，如果谈判破裂，美国还可能对另外2670亿美元的中国产品增加关税。这几乎涵盖了全部出口美国的中国商品。
改革世贸组织
在特朗普与习近平会晤之前，二十国集团峰会结束。该集团成员国人口达到全球人口总数的三分之二，经济实力占全球经济总量85%。
在为期两天会议之后发表的闭幕宣言中，各国领导人呼吁对世贸组织进行改革。
“我们认可这一多边贸易体系所作出的贡献，”声明写道。“目前该体系缺乏目标，有待改善。因此我们支持对世贸组织进行必要改革，以改善其运作。我们将在明年东京举行的下次峰会期间回顾进展”。
在美国的坚持之下，这份并无约束力的峰会宣言刻意避免直接提及“保护主义”。欧盟国家支持美国主导提出的改革世贸组织主张，但同时担心美中贸易战可能损害全球经济。特朗普的强硬贸易政策同时也针对欧盟及其他美国传统盟友。
“所有人都同意应该对世贸组织进行改革，”德国总理默克尔表示。“这是一项重要的协议。”
“我们都意识到，中美经济关系并不如世界秩序所需要的那样运行顺畅，而我们间接受其影响，”默克尔补充道。
国际货币基金总裁拉加德警告称，如果美中贸易战继续加剧，可能导致全球经济滑坡。
“选项很明确。继续让贸易紧张关系降温，取消目前的关税增长措施，对基于规则的多边贸易体系加以现代化改造。”
美国认为，世贸组织没能强制中国按照2001年加入该组织时所预期的那样开放其国内市场。华盛顿同时指责中国窃取经贸机密，强迫美国企业转移技术以换取进入中国市场的机会。而在该市场扮演主导角色的依然是中国国有企业。中国则指控特朗普政府实行贸易保护主义政策，抨击美方发出的贸易战威胁。
气候变化 美国立场不变
二十国集团共同宣言中显现美国再次在气候变化议题方面“独树一帜”。所有国家均支持旨在阻止气候暖化的“巴黎协定”，但是“美国重申其退出巴黎协定的决定”。
联合国气候保护大会周日在波兰召开，各国将敲定实现“巴黎公约”承诺的具体细节。
德国总理默克尔表示，在波兰举行的气候大会上，“我们将发出明确信号，至少是我们中的大部分”。
世界野生动物基金会和绿色和平组织对二十国集团闭幕宣言表示欢迎。“不可否认的是，美国参与遏制气候变化的努力至关重要，但这也显示出美国依然格格不入，”这些环保组织表示。
特朗普政府在气候变化议题上的立场与国际科学界共识相悖，甚至与其自身调查结果也有冲突。上周美国政府机构发布报告警告称，如果不立即采取气候保护措施，将付出巨大的经济代价。
德国之声（法新社，美联社，德新社，路透社）
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