纽时：美中贸易分歧大 90天谈判难度高

G20 “特习会”促成美中贸易战暂时休兵，纽约时报指出，这并非突破，只是避免撕破脸，美中在市场准入与贸易政策方面分歧依旧，双方毫无退让迹象，后续谈判荆棘满布。





尽管如此，纽时认为，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在阿根廷举行的 20 国集团（ G20 ）峰会落幕后达成协议，暂时避免两国经贸冲突进一步升温，近期紧张不已的金融市场可望吃下定心丸，担心美中贸易战线拉长的美国农民也松了一口气。





华尔街日报报导，美中贸易纠纷近几个月不断升温，休战协议有助缓和紧张气氛，但双方对接下来局势发展的解读不尽相同，恐怕是后续谈判艰难的前兆。





美国对 2000 亿美元中国货品加征的关税税率，原定明年 1 月 1 日从现行 10% 调高到 25% ，特朗普 1 日与习近平共进晚餐后，同意暂缓实施。纽时报导形容，这是特朗普对中国做出“重大让步”，中方为此承诺增加采购美国工业、能源和农产品，但细节并未公布。





双方为涉及中国强迫技术转移、智慧财产权保护、非关税壁垒等“结构性变革”的后续谈判定出 90 天期限，白宫扬言，届时若无法取得共识，特朗普将把关税税率调高到 25% 。





纽时报导，部分专家认为，美国要求中国做出“结构性变革”，北京恐怕会认为在政治上窒碍难行。美中贸易谈判团队近两年来多次会商，无法化解根本分歧，想在 90 天内取得共识，难度极高。





曾任前总统小布希贸易幕僚的普莱斯（ Daniel M. Price ）表示，美中关税战停火将受到外界欢迎，但无法根本改变特朗普与习近平对撞的路线。他指出，白宫持续加强对中国的出口管制，号召其他国家反制中国强迫技术转移，这些举措都将触怒北京。





美国目前对 2500 亿美元中国货品加征关税，其中 500 亿美元货品税率为 25% 。对中国来说，除了 10% 关税税率调升的威胁并未解除，特朗普也曾扬言，美中若无法达成贸易协议，他考虑另对 2670 亿美元中国货品加征关税。





根据白宫新闻稿，美中将“尽力”在 90 天内完成后续谈判。但中国国务委员兼外交部长王毅、商务部副部长王受文在“特习会”后记者会仅说，后续谈判将着重取消所有加征的关税，对 90 天期限只字未提。





华尔街日报报导，特朗普达成贸易战休兵协议，恐遭指望他对北京强硬的保守派支持者抨击。特朗普曾有屈服于保守派压力的纪录。今年春季，美国财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）宣告美中达成贸易和解，遭保守派评论家批评，特朗普随即撕毁和解协议，推动对中国货品加征关税。





美中后续谈判另一障碍是美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）的参与。他始终怀疑北京兑现承诺的意愿，并力主明年 1 月 1 日调高关税税率。





此外，美方提出

90

天期限，意味谈判要在明年

3

月

1

日前后谈出结果，正好在中国年度全国“两会”（中国全国人民代表大会、中国人民政治协商会议全国委员会会议）登场前夕。报导指出，中国领导阶层在那段期间不容易对外国让步，无形间拉高美中后续谈判风险。（中央社）

Twitter

sgnypost





