G20避开“禁忌词语” 达成首次承诺改革WTO的会议公报

本周抵达阿根廷的很多 20 国集团 (G20) 代表都决心就改革全球贸易制度达成一项协议。美国和中国之间的贸易争端已将现有制度推到了崩溃边缘。





为了达成协议，他们不得不屈服于美国和中国的要求，放弃一些已成为 G20 公报标志的承诺。 G20 占全球人口的三分之二。





但他们最终达成了首次承诺对失灵的世界贸易组织 (WTO) 进行改革的公报。





“ 我们在七国集团 (G7) 和 G20 峰会公报中经常使用的一些词语成了某种禁忌， ” 一位欧洲官员周六在磋商过程中间表示， “ 美国方面有禁忌，中国也有禁忌。 ”





其中首个禁忌就是 “ 保护主义 ” 。美国总统特朗普不仅对中国 2,500 亿美元输美产品加征关税、还对钢铝进口产品加征关税，涉及多个 G20 伙伴国，此后美国政府对批评声变得敏感。





由此导致自 G20 国家自 2008 年开始举行峰会以来，会议公报中首次没有承诺打击保护主义的内容。





据参会代表称，与此同时，中国坚决反对公报中通常会包含的呼吁 “ 公平贸易做法 ” 的内容。中国不接受美国、欧洲和日本对其倾销、进行行业补贴、知识产权滥用和技术转让等做法的批评。





甚至 “ 多边主义 ” 一词本身在这个旨在促进国际合作的组织中也变得不受欢迎。





与会代表称，让美国认同 “ 多边贸易体系 ” 重要性的措辞，其关键是承认该体系没有达到目标。





美国称其不满意的是， WTO 未能让中国为其没有像 2001 年入世时设想的那样开放经济而负起责任。





为了迫使 WTO 进行改革，特朗普团队阻止了 WTO 上诉机构新法官的任命，意味着该机构将会因为法官人数不足而无法对贸易争端做出有约束力的裁决。特朗普甚至威胁让美国退出 WTO 。





“ 许多其他国家试图让美国坚持有关多边体系的某些措辞， ” 美国一名高级官员表示。





“ 我们致力于在多边主义有效的领域坚持多边主义 ... 这个预定目标实现了吗？在许多方面，并未实现， ” 这名美国官员表示，由于会谈情况保密，该官员要求不具名。

最后的会议公报表示， G20 支持 WTO 进行 “ 必要的 ” 改革，以改善 WTO 的运作。这使得美国官员可以宣称取得了胜利。





虽然并没有关于 WTO 改革计划的细节，但许多代表宣称在让华盛顿支持全球性解决方案方面取得突破。





“ 中国和美国首次同意就 WTO 问题进行接触， ” 一名参与起草公报的代表表示， “ 鉴于特朗普稍早发出的威胁，美国在 G20 峰会结束时表示将共同致力于 WTO 改革，这是令人感兴趣的。 ”





** 中国是关键 **





欧盟官员称，达成协议的重要一步是本周稍早让中国和其他新兴经济体对贸易措辞做出承诺。





“ 想法是让中国立即参与讨论， ” 第二位欧洲官员称， “ 在 APEC 会议后，我们知道让中国人感觉到没有人合伙针对他们非常重要。 ”





在 11 月中旬的亚太经合组织 (APEC) 峰会上，各国领导人 30 年来首次未能就联合公报达成一致。





APEC 峰会后美国和中国相互指责，但随着贸易争端让全球市场波动加剧，双方似乎准备在布宜诺斯艾利斯达成妥协。





美国总统特朗普与中国国家主席习近平在阿根廷举行元首级会谈后，中美两国周六同意在激烈贸易战中停火，包括明年 1 月 1 日起不会调高关税。





欧洲和阿根廷的官员说，代表们一直工作到周六 ( 即峰会最后一天 ) 的早晨 06:30 ，因为面临美国等国家的阻挠，在移民和难民方面的措辞有所淡化。





但一个最棘手的问题仍没有解决：气候变化。





“ 他们讨论这个问题，一直从 ( 周六 ) 早上讨论到中午， ” 阿根廷政府发言人说，距离公报发布只有几个小时。





最终，与会者决定保留各自不同意见。美国重申退出巴黎气候协定的承诺，其他国家则表示将全面实施该协定。





谈判代表们对于在文字方面难以达成一致采取淡定态度。一位接近公报起草工作的代表说，

“

有时候很难找到那种符合中间立场的恰当字眼。

”(

路透社

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