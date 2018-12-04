中美谈判90天期限 中国外交部只字不提

中美两国元首会晤结束后，双方提出的声明表述有差异，中国外交部被问及这个问题时，只字不提贸易战休兵期限 90 天的“时间表”，对于中国将降低美国进口汽车关税等问题也未证实。





根据中国外交部官网，在 3 日的外交部例行记者会，发言人耿爽被问及双方声明的差异时说：“中方已经发布了消息稿，建议你仔细阅读。”





中国国家主席习近平与美国总统特朗普当地时间 1 日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会谈，达成贸易战休兵的共识。中国官方和官媒都未提到特朗普对贸易战休兵给出的 90 天期限，但是中共党媒人民日报海外版官方微信、环球时报等，则在评论中提及 90 天时间表。





耿爽 3 日在记者会中表示，下个阶段，双方将按照两国元首达成的共识，加紧磋商，努力推动双方经贸关系尽快回到正常轨道，实现合作共赢。





耿爽的谈话，并未如白宫声明所提，若双方在 90 天内的谈判不顺利，美国对中国产品已加征关税仍可能上调。





此外，对于美方声明中提到，美国通讯公司高通收购恩智浦一事有可能起死回生，中国将持开放态度不再反对；以及特朗普 3 日表示中国将降低和免除自美进口汽车关税，耿爽都不愿证实。





他说，“具体问题建议向主管部门询问”，并重申特习会就经贸问题达成共识，双方同意停止加征新的关税，就如何妥善解决存在的分歧和问题提出了一系列建设性方案。





针对媒体报导，中国国务院副总理刘鹤下周可能率团赴华府继续协商经贸问题，耿爽未予证实，仅表示“双方工作团队会按照两国元首达成的共识，加紧接触，争取早日达成互利共赢的协定”。





环球时报 3 日发出社评称，中美贸易战已经打了半年，双方分歧很大，要在 90 天的时间完全克服“几无可能”，但是有可能建立一定的信任关系和塑造相互能够接受的妥协格局。





这篇评论指出，从美方的声明来看，美国对北京的要求没有谈及“中国制造

2025

计划”，中国对此也保持低调一段时间，这可能透露出一个讯息：“尽管双方的核心立场都难改变，但两国在寻找围绕高度敏感问题相互妥协的可能性。”（中央社）

Twitter

sgnypost





