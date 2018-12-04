中国媒体：中国正商讨调降美国汽车关税

中美贸易战暂时休兵，中国媒体报导，中国相关部门正讨论降低美国进口汽车关税的可能性，年底前有望见到结果。统计指出，美国知名电动车品牌特斯拉 10 月份销量暴跌 70% ，仅 211 辆。





路透社报导， 20 国集团（ G20 ）阿根廷峰会落幕后，美国总统特朗普与中国国家主席习近平达成 90 天贸易战停火协议。特朗普推文表示：“中国已同意降低并移除美国出口到中国的汽车关税。现行关税为 40% 。”





这项消息尚未获得中国官方证实。不过，中国媒体证券日报今天指出，有资深汽车行业专家透露，相关部门正讨论降低美国进口汽车关税的可能性，但目前尚不知下调关税的具体幅度和时间表。





这名专家强调，预计会降至加征关税前的税率水平，年底前有望见结果。





中国在 7 月 1 日曾主动将进口汽车关税从 25% 降至 15% 。然而受贸易战影响，自 7 月 6 日起，对多数列入中方加税清单中的美国进口汽车，在 15% 税率的基础上将关税提升至 40% 。





资料显示， 2017 年中国汽车进口额高达 510 亿美元，其中 135 亿美元来自北美，包括非美国制造商生产的车型。根据中国乘用车协会的数据， 2017 年中国从美国进口的汽车达 28.02 万辆，占进口汽车总量的 10% 。





美国 2017 年向中国出口的轿车和轻型卡车总价约 95 亿美元，但中国祭出报复性关税后，美国出口中国的轿车和轻型卡车的数量大幅下降，使得欧洲和日本的出口商的出口优势显著提升。





在中美贸易争端的大背景下，美系车在中国的表现遭遇挫折。数据显示，截至今年 10 月份，主流美系车企长安福特累计销量为 33.55 万辆，较去年同期下滑 48.3% ；广汽菲克方面共销售 10.61 万，年下滑达 36.3% 。





上汽通用尽管前 10 月累计销量 108.91 万辆，仍难掩 6.9% 的跌势；至于美国知名电动车品牌特斯拉，第 3 季在中国的销量仅为 3169 辆，下滑 37% ； 10 月份更是暴跌 70% ，销量跌至 211 辆。





有汽车专家表示，中国市场竞争日趋激烈，自主品牌产品和品质不断上攻，美系车优势日益疲软。此外，在中美贸易摩擦的情况下，确实会影响到中国消费者的购买热情。（中央社）

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