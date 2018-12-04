中国媒体：中国正商讨调降美国汽车关税

中美贸易战暂时休兵，中国媒体报导，中国相关部门正讨论降低美国进口汽车关税的可能性，年底前有望见到结果。统计指出，美国知名电动车品牌特斯拉10月份销量暴跌70%，仅211辆。
路透社报导，20国集团（G20）阿根廷峰会落幕后，美国总统特朗普与中国国家主席习近平达成90天贸易战停火协议。特朗普推文表示：“中国已同意降低并移除美国出口到中国的汽车关税。现行关税为40%。”
这项消息尚未获得中国官方证实。不过，中国媒体证券日报今天指出，有资深汽车行业专家透露，相关部门正讨论降低美国进口汽车关税的可能性，但目前尚不知下调关税的具体幅度和时间表。
这名专家强调，预计会降至加征关税前的税率水平，年底前有望见结果。
中国在7月1日曾主动将进口汽车关税从25%降至15%。然而受贸易战影响，自7月6日起，对多数列入中方加税清单中的美国进口汽车，在15%税率的基础上将关税提升至40%。
资料显示，2017年中国汽车进口额高达510亿美元，其中135亿美元来自北美，包括非美国制造商生产的车型。根据中国乘用车协会的数据，2017年中国从美国进口的汽车达28.02万辆，占进口汽车总量的10%。
美国2017年向中国出口的轿车和轻型卡车总价约95亿美元，但中国祭出报复性关税后，美国出口中国的轿车和轻型卡车的数量大幅下降，使得欧洲和日本的出口商的出口优势显著提升。
在中美贸易争端的大背景下，美系车在中国的表现遭遇挫折。数据显示，截至今年10月份，主流美系车企长安福特累计销量为33.55万辆，较去年同期下滑48.3%；广汽菲克方面共销售10.61万，年下滑达36.3%。
上汽通用尽管前10月累计销量108.91万辆，仍难掩6.9%的跌势；至于美国知名电动车品牌特斯拉，第3季在中国的销量仅为3169辆，下滑37%；10月份更是暴跌70%，销量跌至211辆。
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