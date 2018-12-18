中国全力挺华为 官媒称前所未有科技冤案

华为财务长孟晚舟获保释后，中国官方、官媒及部分民间企业持续以各种行动挺华为。中国外交部批评美加“自诩遵守法治和规则，令人吃惊”，环球时报则称这是“前所未有的科技冤案”。
在孟晚舟案发生期间，两名加拿大公民也被中国方面逮捕，据称他们危害中国的国家安全。加国外交部长方慧兰说，美加都是遵守法治和规则的国家，美国国务卿蓬佩奥则指“非法拘留加国公民是不能接受的”。
中国外交部发言人华春莹17日在例行记者会上，回答媒体相关提问时表示，发生这么多事情后，“美加还自诩遵守法治和规则，令人吃惊。在我看来，这无异于现代版『皇帝的新装』”。
她并以尖锐言词批评，无论美国和加拿大以什么堂皇的言论或披上合法的外衣，“都无不大写着对事实的无视和对法治的蔑视，让世人耻笑”。
美国总统川普11日说，只要有助于达成中美贸易协定，他会在认为必要的时候干预孟晚舟案，这似乎意味着孟晚舟案更有“操作”空间。
环球时报今天刊出的社评则指出“打压华为是当代最大的科技冤案”，称这个“冤案”是对中国人民正当发展权的打压，“它让世人看到美国和一些西方力量希望保持它们垄断科技进步能力的战略自私”。
这篇评论提到华为被指控非法向伊朗提供设备，但认为这是“科技迫害”和美国的“构陷”。
除了中国官方说法，一些企业也表态挺华为，方式则是借着华为案的热点推出不同的促销方案。
德国之声中文网报导，华为上海研发中心附近的一家餐馆几天前张贴出了告示，表示对加拿大“无理扣押”孟晚舟极为不满，为此推出优惠政策：凭华为员工卡到店消费，享5.8折优惠。
河南省沁阳市神农山风景区则是在16日公告，凡华为手机使用者12月29日前到神农山风景区游览，就可免费入场，省下人民币80元的门票。
而早在孟晚舟保释开庭之前，深圳的梦派科技公司就在官网上刊登“关于声援华为的通知”，称员工购买华为和中兴手机，公司给予市场价格15%的补贴；若购买苹果手机，公司则将施以市场价格100%的处罚。
孟晚舟自1日在加拿大转机被捕、5日遭媒体曝光后，迅速引起全球关注，也燃起不少中国人民族主义的情绪。孟晚舟已在11日获得保释，美国政府须在60天内提出正式引渡请求，否则她将被释放。（中央社）
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