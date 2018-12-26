新加坡水獭萌到出周边商品 胸针背后藏感人故事





这3枚水獭胸针背后都有感人的救援故事，第一枚胸针是水獭宝宝Aquarius，这只水獭小公主在白沙公园被人发现背后有长条且明显的红色伤痕。



新加坡的保育团体随即展开紧急救援任务，发现凶器是塑料环，3周成功救援行动，宛如电影情节。





这 3 枚水獭胸针背后都有感人的救援故事，第一枚胸针是水獭宝宝 Aquarius ，这只水獭小公主在白沙公园被人发现背后有长条且明显的红色伤痕。



水獭堪称是新加坡最可爱娇客，连总理李显龙也曾透过脸书分享水獭芳踪，新加坡关怀水獭组织Ottercity最近推出限量版的水獭系列胸针，诉说3只高人气水獭的故事。这3枚水獭胸针背后都有感人的救援故事，第一枚胸针是水獭宝宝Aquarius，这只水獭小公主在白沙公园被人发现背后有长条且明显的红色伤痕。新加坡的保育团体随即展开紧急救援任务，发现凶器是塑料环，3周成功救援行动，宛如电影情节。

新加坡的保育团体随即展开紧急救援任务，发现凶器是塑料环， 3 周成功救援行动，宛如电影情节。





第 2 枚胸针讲述的是 6 周大的水獭宝宝 Toby ，这只属于滨海湾家族的小水獭，疑遭家族成员抛弃，险些溺毙，后来被人发现，进入水道救援。保育组织也协助 Toby 找回家族成员。









第 3 枚胸针是描述碧山水獭家族的一家之长 Bishan Dad 。据 Ottercity 描述，这是只聪明且勇敢的水獭，曾带领家族成员从碧山公园远征滨海湾，但不幸于今年 5 月间死亡。









新加坡水獭家族受惠整体生态环境改善，水獭家族成员出没“热点”不少，诸如碧山－宏茂桥公园、滨海湾花园、加冷河、榜鹅滨水区、东海岸公园一带，都有机会看到水獭的芳踪。





“碧山 10 ”和“滨海湾 5 ”是新加坡人普遍熟知的水獭家族，这两个水獭家族都有忠实粉丝，享有很高的“獭”气指数。新加坡水獭数量迄今可能超过 50 只。





新加坡有诸如 OtterWatch 、 Ottercity 等民间的重要关怀水獭组织，经常透过脸书等社群媒体发布水獭家族成员照片和移动讯息。民众如发现落单小水獭，保育组织的志工也会随时出动救援。





新加坡昔日环境受到破坏，当地人鲜少看到水獭出没，但经过政府数十年努力改善周遭环境，透过广设公园、清理水道等方式，让河水更清澈，终于能频频在各河域与公园看到这群娇客芳踪。（中央社）

Twitter

sgnypost





