G20峰会习近平会见多国领导人

20国集团（G20）阿根廷峰会11月30日登场。中国国家主席习近平在会议期间分别会见多国领导人，并预订于1日与美国总统特朗普举行晚餐会谈。
据中国外交部官网，习近平30日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会见日本首相安倍晋三时指出，中日关系呈现新的气象。双方要把握好中日关系发展方向，在中日四个政治文件原则基础上，共同开辟两国关系新前景。中方支持日方办好明年20国集团峰会。
安倍晋三则说，日本高度重视中国在国际上的重要作用，希望与中方在多边事务中加强沟通协调。
安倍还说，日方主张维护自由贸易和以世界贸易组织（WTO）为核心的多边贸易体系，愿积极推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，加快推进日中韩自贸协定谈判，期待担任20国集团主席期间加强与中方合作。
此外，习近平出席了中俄印领导人非正式会晤，与俄罗斯总统普京，印度总理莫迪就新形势下中俄印合作深入交换意见。三国领导人一致同意加强三方协调，凝聚三方共识，增进三方合作。
除了三方会晤，习近平也分别会见普京和莫迪，以及会见联合国秘书长古特瑞斯，土耳其总统艾尔段，沙特阿拉伯王储穆罕莫德以及出席金砖国家领导人非正式会晤。
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