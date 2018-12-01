香港地产大亨投资高雄 业者：拜托别来炒房

昨天准高雄市长韩国瑜开记者会表示，香港信和集团主席黄志祥表态想投资高雄，引发不少民众讨论，仔细检视信和集团的主要业务内容，包括物业租赁，物业销售，酒店经营及管理服务等，可能的投资方向就不脱房地产及经营酒店等。
高雄在地建商表示，拜托别来炒房，但也坦承香港信和集团来台，对于营造业，广告销售，房屋仲介，甚至是最基层的工人，会有实质的帮助。
若信和集团投资的是酒店业，除了该产业的从业人员受惠，其他产业获益较少，就有不愿具名的酒店业者说：“观光客都还没进来，盖酒店只是增加是政府税收而已。”
京城建设发言人周敬恒表示，有国外的大公司要来高雄投资当然是好事，如果信和集团来高雄盖房子，虽然会变成他们的同业竞争对手，但对于营造业，广告销售，房屋仲介，甚至是最基层的工人，都会有实质的帮助，但要增加大量工作机会比较难。
不过有许多网友质疑信和集团在香港就是在炒作房地产，周敬恒则表示不乐见这样的状况发生，高雄建商并不希望房价短期内大幅上涨，有稳定的成交量更重要。
高雄市房屋市场调查协会理事长蔡绍豪则指出，不希望信和集团到高雄是来炒房的，因为目前高雄房市状况稳定，一旦把房价炒高但民众薪资没办法跟着上涨，反而变成买不起房子，对高雄并非好事。（苹果日报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost