中国对国际社会反对谢伦伯格死刑的声音“一点都不担心”

面对国际社会反对判处一名走私毒品加拿大人死刑的声音，中国周三表示 “ 一点都不担心 ” 。





加拿大男子罗伯特 · 劳埃德 · 谢伦伯格 (Robert Schellenberg) 因走私冰毒 222 公斤，周一被中国一家法院判处死刑。加拿大总理特鲁多谴责中国 “ 随意 ” 作出死刑判决。





美国表示除了特殊情况，反对动用死刑；澳洲代理外长伯明翰 (Simon Birmingham) 说，他对此案 “ 深表关切 ” 。





特鲁多近日已致电数名世界领导人，表达对谢伦伯格案和两名加拿大人被捕的关切。上月加拿大应美国要求，在温哥华逮捕了一名中国企业高层主管后，有两名加拿大人遭到中国拘留。





中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，在上述问题上，加拿大的盟友 “ 用十个手指头都可以数得出来 ” ，它们根本代表不了国际社会。





“ 我可以非常明确地告诉你，我们一点都不担心， ” 华春莹在谈到国际社会的反对声音时表示，并称大多数中国人支持严惩毒品犯罪。





在被问及华春莹的评论时，加拿大外交部长弗理兰 (Chrystia Freeland) 指出，由 28 个国家组成的欧盟 (EU) 表示支持加拿大政府。





“ 我们很高兴获得欧盟的支持 ... 欧盟像加拿大一样，相信法治， ” 她对记者表示。





“

加拿大很清楚自己的原则和立场，我们也清楚

(

与中国之间

)

是广泛而深厚的关系，

”

她补充道。

(

路透社

)

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