    • 2019年1月17日

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    中国对国际社会反对谢伦伯格死刑的声音“一点都不担心”

    星期四, 一月 17, 2019 ,

    面对国际社会反对判处一名走私毒品加拿大人死刑的声音，中国周三表示一点都不担心

    加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(Robert Schellenberg)因走私冰毒222公斤，周一被中国一家法院判处死刑。加拿大总理特鲁多谴责中国随意作出死刑判决。

    美国表示除了特殊情况，反对动用死刑；澳洲代理外长伯明翰(Simon Birmingham)说，他对此案深表关切

    特鲁多近日已致电数名世界领导人，表达对谢伦伯格案和两名加拿大人被捕的关切。上月加拿大应美国要求，在温哥华逮捕了一名中国企业高层主管后，有两名加拿大人遭到中国拘留。

    中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，在上述问题上，加拿大的盟友用十个手指头都可以数得出来，它们根本代表不了国际社会。

    我可以非常明确地告诉你，我们一点都不担心，华春莹在谈到国际社会的反对声音时表示，并称大多数中国人支持严惩毒品犯罪。

    在被问及华春莹的评论时，加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)指出，由28个国家组成的欧盟(EU)表示支持加拿大政府。

    我们很高兴获得欧盟的支持...欧盟像加拿大一样，相信法治，她对记者表示。

    加拿大很清楚自己的原则和立场，我们也清楚(与中国之间)是广泛而深厚的关系，她补充道。(路透社)

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