中国对国际社会反对谢伦伯格死刑的声音“一点都不担心”

面对国际社会反对判处一名走私毒品加拿大人死刑的声音，中国周三表示“一点都不担心”。
加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(Robert Schellenberg)因走私冰毒222公斤，周一被中国一家法院判处死刑。加拿大总理特鲁多谴责中国“随意”作出死刑判决。
美国表示除了特殊情况，反对动用死刑；澳洲代理外长伯明翰(Simon Birmingham)说，他对此案“深表关切”。
特鲁多近日已致电数名世界领导人，表达对谢伦伯格案和两名加拿大人被捕的关切。上月加拿大应美国要求，在温哥华逮捕了一名中国企业高层主管后，有两名加拿大人遭到中国拘留。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，在上述问题上，加拿大的盟友“用十个手指头都可以数得出来”，它们根本代表不了国际社会。
“我可以非常明确地告诉你，我们一点都不担心，”华春莹在谈到国际社会的反对声音时表示，并称大多数中国人支持严惩毒品犯罪。
在被问及华春莹的评论时，加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)指出，由28个国家组成的欧盟(EU)表示支持加拿大政府。
“我们很高兴获得欧盟的支持...欧盟像加拿大一样，相信法治，”她对记者表示。
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