美国正调查华为涉嫌窃取美企商业机密 可能很快起诉

据华尔街日报 (WSJ) 周三报导，美国联邦检察官正在调查全球最大电信设备制造商中国华为技术有限公司涉嫌窃取美国企业的商业机密，可能很快就会对其提起诉讼。









路透无法立即证实这一报导。





特朗普政府中一些人指责中国窃取知识产权、对企业提供非法补贴和采取规则限制希望在中国出售产品的美企。上述行动是美国政府对此采取的一长串措施中的最新一个。









华为的一位发言人和华盛顿西区检察官的一位发言人均未予置评。





T-Mobile 于 2014 年在西雅图一家联邦法院提起的诉讼中指控，华为雇员窃取了与 T-Mobile 拥有的一个智能手机测试机器人相关的技术，当时该机器人放置在华盛顿州贝尔维尤市一家实验室。





这个代号为 “Tappy” 的机器人使用类似人类的手指模拟手机上的敲击动作。





据 T-Mobile 的诉状，华为雇员对这个机器人进行拍照，并试图取下其中一个部件。

2017

年

5

月，一个陪审团认定，华为应该向

T-Mobile

支付

480

万美元赔偿金。

(

路透社

)

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