墨航推出"基因折扣":有多少墨西哥血统就减价多少

在美国政府因美墨边境墙建设预算问题陷入部分停摆的背景下，墨西哥航空公司推出的 “ 基因折扣 ” 活动在网上走红。

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 18 日报道，墨西哥航空公司（ AeroMexico ）近日推出了一项名为 “ 基因折扣 ” 的计划，为那些拥有墨西哥血统的美国人提供航班折扣。折扣金额取决于活动参与者的血统百分比，例如，一位拥有 15% 墨西哥血统的美国公民可享受 15% 的折扣。

该公司还制作了一条长达两分钟的广告为活动造势，广告标语为 “ 我们内部没有边界 ” 。广告开头的字幕写道， “ 墨西哥人的头号目的地是美国，但墨西哥却不是美国人的首选。 ”

为了促进赴墨旅游，该公司代表前往距离美墨边境以北约 300 英里的得克萨斯州的沃顿市，在那里询问当地人墨西哥旅游的看法。但在这个保守小镇，他们得到了很多负面的答复。





一位女性受访者直截了当地拒绝： “ 不会 ” ，而一位男性受访者回答道： “ 让我安静地在这里呆着，那些（墨西哥）人也留在他们的那一端。 ” 另一名男性受访者则表示，虽然他喜欢墨西哥的特产龙舌兰酒和玉米饼，但他并不喜欢墨西哥这个国家。

但墨西哥航空指出，拥有墨西哥血统的美国人很多，尽管大部分人并不知道这一点， “ 在展开 “ 基因折扣 ” 活动的美国西南部地区， 54% 的人都或多或少拥有墨西哥血统。 ”

该广告还记录了那些在镜头前得知自己基因百分比人们的真实反应。一对夫妇听到自己拥有墨西哥血统时很惊喜，丈夫还取笑妻子说他的比例更高。

尽管广告中未提到美国总统特朗普以及他的反移民言论，但墨西哥航空似乎希望利用此次宣传活动来审视两国因非法移民而趋紧的双边关系。事实上，这也不是该公司第一次在广告中涉及政治问题。

2016

年，该公司发布了一则名为

“”

边界

“

的广告，该广告通过黑白相机记录那些被按在边境墙和铁丝网上的孩子们。

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