德国国防部长：“欧洲军队”已经成型

去年 11 月，法国总统马克龙在接受采访时公开表示，欧洲不能只靠美国，而需要建立自己的军队，否则将很难保护好欧洲人的利益。为展现欧盟的团结姿态，呼应马克龙提议，德国总理默克尔随后也明确表态称，欧洲需要建立一支真正的 “ 欧洲军队 ” 。近日，德国国防部长乌尔苏拉 · 冯德莱恩称， “ 欧洲军队 ” 已经成型。

综合英国《每日快报》、《每日邮报》等媒体报道，冯德莱恩表示，随着欧盟继续寻求深化成员国之间的军事合作， “ 一支欧洲军队已经成型 ” 。她认为，在全球局势不稳定之际，欧洲 “ 需要提高保护自身安全的能力 ” 。她补充称，在建立联合防务部队方面已经取得了重大进展。

此外，冯德莱恩还回击了那些对欧盟 2017 年启动的 PESCO 防御计划持怀疑态度的人。 2018 年 3 月 6 日，欧洲理事会发布了永久性合作机制 PESCO 路线图，批准了包括军事训练、网络安全、海洋监控和战略指挥等在内的 17 个联合项目。该机制旨在促使欧洲各国在安全行动和军事能力建设方面加强进一步合作。同时，冯德莱恩还提议在欧洲建立一个特别安全委员会，该委员会可以在危机发生时获知相关信息。





此前，冯德莱恩为回击德国前财政部长沃尔夫冈 · 克莱门特关于欧洲防务的观点，还曾在德国《商报》上撰文讲述欧盟应该推进建设一支 “ 真正的欧洲军队 ” 。她认为： “ 我们正在取得良好的进展。尽管英国脱欧，欧洲各国之间存在着分歧，但欧洲仍然是一个独特的整体，以自由和繁荣的名义团结了 5 亿公民。这个共同体需要有能力保护自己。 ”

除了冯德莱恩，据外媒此前的报道， “ 欧洲军队 ” 也一直是法国总统马克龙的常提之事。自 2017 年上台以来，马克龙曾多次呼吁欧洲自建军队保护自己，不能全然依赖美国保护。在去年的第一次世界大战结束百年纪念活动上，马克龙再次呼吁建立 “ 欧洲军队 ” 。他表示，欧洲需要建立一支 “ 真正的自己的军队 ” ，以抵抗来自俄罗斯、甚至美国的威胁。

目前，法德两国已经就延长《爱丽舍宫条约》达成一致。该条约最初是在 1963 年，由时任法德领导的人戴高乐将军和阿登纳总理，在法国总统府签署的法德合作条约。德国总理默克尔和法国总统马克龙将于本月晚些时候签署延长后的条约文本。条约指出，两国将 “ 深化在外交、国防、内外安全和发展方面的合作 ” 。





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