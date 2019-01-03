港媒热评习五条 明报：表明台湾问题不能再拖





香港多家报章今天发表社论评论“习五条”。其中，明报指出，中国国家主席习近平虽然未提统一时间表，但表明台湾问题不能再拖。





明报社评认为，中共“ 19 大”将两岸统一列为本世纪中叶实现民族复兴的重要指标，“习五点（条）”是大陆对台政策重要分水岭，标志北京已在研拟统一步骤，要以“一国两制”统一台湾，由空泛口号化为具体内容。





社评称：“不管台北由谁执政，北京都会积极接触台湾各界，推进统一。”





社评指出，习近平虽然未提统一时间表，惟实际已表明台湾问题不能再拖，各方可能正缓缓走向摊牌的临界点。





此外，社评表示，“习五条”勾勒统一蓝图，政治方面最大突破点，是提出台湾各政党各阶层代表，只要支持“九二共识”反“台独”，均可参与协商两制方案内容，而非北京单方面决定。

但社评指出，台湾问题发展走向，说到最后还是取决于中美关系； 40 年前的“告台湾同胞书”，背景是中美建交，走上合作之路。





然而，今天“习五点”的背景却是华府决意遏制中国，走向对立对抗之路。





信报发表社评称，习近平的讲话，新意颇多，整体上硬中带软，尤令外界意外的是首次正式倡议两岸各政党推举代表，就和平机制等事宜“平等协商”。





社评指出，习近平罕有地解释，“不承诺放弃武力”只为应对外部势力，而非用来对付台湾同胞，还首度提出探索一国两制之“台湾方案”。





社评认为，从习近平的讲话来看，北京方面对于两岸统一愈来愈有底气，不必再一味声色具厉。





历史悠久的星岛日报也发表社论指出，相关谈话显示习近平对台“一手软一手硬”的作风，以圆其在本世纪中叶达到“民族大复兴的中国梦”。





社论认为，

40

年来，北京的两岸统一目标不变，调子则有高有低。在国民党马英九执掌台湾的年代，台北走“不统不独，维持现状”的路线，北京反应相对温和；但是到民进党蔡英文执政，北京就加强统一的语调。（中央社）

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