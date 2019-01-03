被指为范冰冰私生子 范丞丞打赢官司

中国艺人范冰冰去年面临逃漏税风暴祸不单行，小她19岁的弟弟范丞丞被传成是其私生子。对此，范丞丞提告胜诉，法院判发布传言的网民需公开道歉并赔偿人民币6万元。
陆媒澎湃新闻网报导，范丞丞向法院提起的名誉侵权之诉，案件在去年9月25日已作出一审判决，北京法院审判资讯网在12月31日公布判决书。
根据判决书，网民王钿飞以网名「文艺－高冷先生」在去年发布多条微博，指范丞丞是范冰冰与洪姓男子的私生子，原告认为，这是对范丞丞的人格侮辱和公然诽谤。
范丞丞在法庭上提交的证据是一份经过公证的户口本，其中载明户主为范涛，范冰冰和户主关系是长女，范丞丞与户主关系是儿子。
王钿飞已于昨天在微博公开发布致歉声明，承认自己的行为构成名誉权侵害。
根据公开资料，范冰冰1981年9月出生，今年37岁；范丞丞2000年6月出生，今年18岁，去年才透过中国的选秀节目「偶像练习生」广为观众认识并正式出道。
由于上述两人差距19岁，加上范冰冰在中国走红后传言不断，有关她的身世和发迹史也成为民众茶余饭后的话题。
报导说，这不是范丞丞第一次被传为范冰冰的私生子。早在2016年，就有网民在微博发出多篇文章，指范丞丞是范冰冰和洪姓男子的私生子，当时范冰冰也曾向法院提起侵权诉讼。去年5月北京海淀法院判决范冰冰胜诉，获赔精神损失费5万及维权合理费用1.25万，被告则在微博首页置顶致歉。（中央社）
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