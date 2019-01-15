世界最大飞机达到起飞速度 或将迎来首飞

目前世界最大飞机Stratolaunch在加州莫哈韦航空航天港进行了迄今为止速度最快的滑行测试，最高时速达到219公里，甚至短暂的将飞机前起落架抬起，根据团队记录的最新数据，Stratolaunch速度已接近普通飞机在跑道上升空所需的速度，预计可能将会很快迎来首飞。
Stratolaunch飞机具有385英尺（117米）的巨大翼展，净重约50万磅（约226.7吨）的重量，可承载55万磅（约250吨）的有效载荷。如果最终飞行Stratolaunch将是有史以来最大的飞机，Stratolaunch的创造者希望它能成为第一个能够向各种地球轨道提供小型有效载荷的商用空中运载火箭平台。
根据此前预计，首次试飞最早会在2018年夏季进行，不过因未知原因向后推迟，此后一直未有试飞迹象。
一旦Stratolaunch最终升空，它将开始新一阶段的测试，该公司表示，预计需要至少18-24个月的时间来完成试飞计划，并且获得美国联邦航空管理局的适航证书，然后这架飞机才可以作为空中发射平台。
Stratolaunch去年三月在跑道进行滑行试验，速度达到46英里每小时（74公里/小时）的速度，然后在10月的测试中速度为90英里（149公里/小时）。在最新一轮的测试中，该团队报告该飞机的速度达到了136英里/小时（219公里/小时）。更重要的是，它的前轮瞬间升空，这是其能够起飞的重要标志。
虽然该公司尚未明确Stratolaunch在跑道起飞时需要的准确速度，但确实表明其起飞的速度与任何其他飞机一样，通常在150-180英里/小时的范围内升空（241-290公里/小时）。
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