世界最大飞机达到起飞速度 或将迎来首飞

目前世界最大飞机 Stratolaunch 在加州莫哈韦航空航天港进行了迄今为止速度最快的滑行测试，最高时速达到 219 公里，甚至短暂的将飞机前起落架抬起，根据团队记录的最新数据， Stratolaunch 速度已接近普通飞机在跑道上升空所需的速度，预计可能将会很快迎来首飞。





Stratolaunch 飞机具有 385 英尺（ 117 米）的巨大翼展，净重约 50 万磅（约 226.7 吨）的重量，可承载 55 万磅（约 250 吨）的有效载荷。如果最终飞行 Stratolaunch 将是有史以来最大的飞机， Stratolaunch 的创造者希望它能成为第一个能够向各种地球轨道提供小型有效载荷的商用空中运载火箭平台。





根据此前预计，首次试飞最早会在 2018 年夏季进行，不过因未知原因向后推迟，此后一直未有试飞迹象。





一旦 Stratolaunch 最终升空，它将开始新一阶段的测试，该公司表示，预计需要至少 18-24 个月的时间来完成试飞计划，并且获得美国联邦航空管理局的适航证书，然后这架飞机才可以作为空中发射平台。





Stratolaunch 去年三月在跑道进行滑行试验，速度达到 46 英里每小时（ 74 公里 / 小时）的速度，然后在 10 月的测试中速度为 90 英里（ 149 公里 / 小时）。在最新一轮的测试中，该团队报告该飞机的速度达到了 136 英里 / 小时（ 219 公里 / 小时）。更重要的是，它的前轮瞬间升空，这是其能够起飞的重要标志。





虽然该公司尚未明确 Stratolaunch 在跑道起飞时需要的准确速度，但确实表明其起飞的速度与任何其他飞机一样，通常在 150-180 英里 / 小时的范围内升空（ 241-290 公里 / 小时）。





鉴于其体积，

Stratolaunch

完全有可能需要更大的动力才能起步。根据

SpaceNews

报道，官员们在去年四月告诉记者，第三次滑行试验预计将是首次飞行前的最后一次滑行试验，预计它将在测试期间达到

136

英里

/

小时（

219

公里

/

小时）的速度。早在

10

月份，该公司就表示希望在未来

12

到

18

个月的某个时间进行首次飞行。

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