机构投资者未来两年将增亚太区内房地产配置 欧洲投资者最积极

亚洲非上市房地产投资协会（ANREV）周三发表的年度调查显示，56.7%的环球机构投资者表示未来两年将增加在亚太区房地产的配置，其中以欧洲投资者的态度最为积极。
这份由ANREV联同欧洲非上市房地产投资协会（INREV）及美国退休基金地产协会（PREA）共同发表的调查指出，69%的受访欧洲投资者表示将在未来两年增加对亚太区房地产的配置，一半的美国投资者则表示会增加在亚洲的房地产投资。此外，48.1%的亚太区投资者表示有意维持在区内的房地产配置，大多数亚太区投资者更倾向于增加对美国及欧洲的配置，比例分别为58.3%及54.2%。
“今年的调查突出了一些有趣的主题，投资者实现全球多元化的趋势清晰，并正在亚太区建立投资组合。核心市场吸引力仍未减弱，特别是对亚太区投资者而言。虽然资产价格高，但投资者仍清楚感受到这些成熟及流动性较强市场的好处，因这些市场更容易投资。 ”ANREV研究及专业标准部董事Amélie Delaunay称。
调查结果指出，环球投资者今年计划投放于房地产资产类别的新资本，由去年的538亿美元增加逾35%至727亿美元，当中约451亿美元将投于非上市工具。
机构投资者对房地产的平均配置比率由2017年的8.9%升至现时10%的水平，目标分配从10.2%升至10.4%，这为两者之间的差距首次出现明显收窄。
在投资的地区方面，一如在此前的调查中，悉尼、墨尔本及东京仍然是环球投资者的主要投资目的地，表示将投资于该三个城市的受访者比例分别占75%、72.2%及66.7%，去年的比例分别为76.3%、65.8%及55.3%。
在排名前列的投资目的地中，有意投资首尔的投资者数目增加最多，比例由去年的31.6%升至今年的38.9%，令首尔的排名由去年的第六位升至今年的第五位。
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