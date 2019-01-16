机构投资者未来两年将增亚太区内房地产配置 欧洲投资者最积极

亚洲非上市房地产投资协会（ ANREV ）周三发表的年度调查显示， 56.7% 的环球机构投资者表示未来两年将增加在亚太区房地产的配置，其中以欧洲投资者的态度最为积极。





这份由 ANREV 联同欧洲非上市房地产投资协会（ INREV ）及美国退休基金地产协会（ PREA ）共同发表的调查指出， 69% 的受访欧洲投资者表示将在未来两年增加对亚太区房地产的配置，一半的美国投资者则表示会增加在亚洲的房地产投资。此外， 48.1% 的亚太区投资者表示有意维持在区内的房地产配置，大多数亚太区投资者更倾向于增加对美国及欧洲的配置，比例分别为 58.3% 及 54.2% 。





“ 今年的调查突出了一些有趣的主题，投资者实现全球多元化的趋势清晰，并正在亚太区建立投资组合。核心市场吸引力仍未减弱，特别是对亚太区投资者而言。虽然资产价格高，但投资者仍清楚感受到这些成熟及流动性较强市场的好处，因这些市场更容易投资。 ”ANREV 研究及专业标准部董事 Amélie Delaunay 称。





调查结果指出，环球投资者今年计划投放于房地产资产类别的新资本，由去年的 538 亿美元增加逾 35% 至 727 亿美元，当中约 451 亿美元将投于非上市工具。





机构投资者对房地产的平均配置比率由 2017 年的 8.9% 升至现时 10% 的水平，目标分配从 10.2% 升至 10.4% ，这为两者之间的差距首次出现明显收窄。





在投资的地区方面，一如在此前的调查中，悉尼、墨尔本及东京仍然是环球投资者的主要投资目的地，表示将投资于该三个城市的受访者比例分别占 75% 、 72.2% 及 66.7% ，去年的比例分别为 76.3% 、 65.8% 及 55.3% 。





在排名前列的投资目的地中，有意投资首尔的投资者数目增加最多，比例由去年的 31.6% 升至今年的 38.9% ，令首尔的排名由去年的第六位升至今年的第五位。





调查结果指，

100%

的受访者表示将投资亚太区写字楼板块，为调查以来首次。

80.6%

受访者表示会投资于工业及物流物业，而有意投资于零售物业的比例则为

63.9%

。（路透社）

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