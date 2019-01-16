中共反腐首次提出防范“利益集团”引发关注

中共第十九届中纪委第三次全会指出，要防范 “ 利益集团拉拢腐蚀领导干部 ” ， “ 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 ” ， “ 推动构建清新型政商关系 ” 。香港明报星期一说，对利益集团的防范是中共第一次这样提出。





北京历史学者、独立时评人章立凡对美国之音说： “ 现在所说的利益集团，和以前通常所说的有点不一样。以前所说的利益集团，主要是指跟执政的官僚体系有相关共同利益的。好像没有区分出党内党外，或者党内的什么派系，可能是一种泛指。而现在的说法，好像有点细分了。 ”





明报中国评论 “ 纪委向利益集团开刀 ” 说，习近平 2014 年首度提出 “ 利益集团 ” 的说法，指出 “ 党内不允许搞团团伙伙、邦邦派派，不允许搞利益集团，进行利益交换 ” 。如今第一次提出防止利益集团的拉拢，是暗批中共党内和党外两种利益集团勾结，拉拢腐蚀领导干部。





多维新闻说，从中纪委近来通报的落马官员情况看，政商勾结背后有联姻关系、僚属关系、同学关系等。商人可凭借与高官交好捞到好处、谋取巨额利润。 近来重大政治案件中，多次出现 “ 白手套 ” 身影，譬如刘志军背后的丁书苗，薄熙来背后的徐明，周永康背后的吴兵，以及令计划背后的匿名钱袋子等。





台湾联合新闻说，习近平 2006 年 3 月提出 “ 亲清新型政商关系 ” 理念，即领导干部要坦荡真诚同民营企业接触交往，不能有贪心私心，不能以权谋私，不能搞权钱交易 ” 。





无论商界、金融界利益集团，还是党内利益集团，中国政治生态中利益集团的相互作用，似乎直接威胁习近平现政权的权威。





不过，章立凡认为，中共定义的利益集团是以我划线，预示党内斗争因此可能升级： “ 凡是贴近主流的，不在选择性反腐之内的，就未必是利益集团，就是战队站得 ‘ 政治正确了 ’ 。要是站队没有站好，那一定是利益集团，不是自己派系的可能都被打成利益集团。我觉得权力斗争逐渐地会激化，收拾体制内敢于挑战权威的这些人或者派系的时候，利益集团是一个很好的帽子。 ”





中国自由派政治学者刘军宁曾撰文认为，中国目前还没有真正意义上的利益集团，那些被人们斥为利益集团的，其实并不是利益集团，而是所谓 “ 权势分利集团 ” 。他说，本来流行于美国的这个中性词，在中国成了贬义词，甚至有点像过街老鼠，人人喊打。





刘军宁还说，中国许多大型国企就是最典型的权势分利集团。它们与党政权力有着密切关系，甚至是牢固的结盟关系，是权力和纳税人堆起来的 “ 巨无霸 ” 。





章立凡说 :“ 泛指的话，所有的人都有可能加入利益集团，那就是泛利益集团。我认为，需要界定的是权贵利益集团。他们之间内部可能也有斗争，互相指对方为利益集团。但是其实他们从整体上都是一伙的，只不过他们又内斗。 ”





香港明报说，今年是中共的党建之年，加强党的政治纪律和政治规矩被视为是

“

首务

”

，中共提出坚决防范利益集团的政治信号，值得留意。（美国之音）

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