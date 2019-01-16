    • 2019年1月16日

    Home China 中共反腐首次提出防范“利益集团”引发关注

    中共反腐首次提出防范“利益集团”引发关注

    星期三, 一月 16, 2019

    中共第十九届中纪委第三次全会指出，要防范利益集团拉拢腐蚀领导干部巩固发展反腐败斗争压倒性胜利推动构建清新型政商关系。香港明报星期一说，对利益集团的防范是中共第一次这样提出。

    北京历史学者、独立时评人章立凡对美国之音说：现在所说的利益集团，和以前通常所说的有点不一样。以前所说的利益集团，主要是指跟执政的官僚体系有相关共同利益的。好像没有区分出党内党外，或者党内的什么派系，可能是一种泛指。而现在的说法，好像有点细分了。

    明报中国评论纪委向利益集团开刀说，习近平2014年首度提出利益集团的说法，指出党内不允许搞团团伙伙、邦邦派派，不允许搞利益集团，进行利益交换。如今第一次提出防止利益集团的拉拢，是暗批中共党内和党外两种利益集团勾结，拉拢腐蚀领导干部。

    多维新闻说，从中纪委近来通报的落马官员情况看，政商勾结背后有联姻关系、僚属关系、同学关系等。商人可凭借与高官交好捞到好处、谋取巨额利润。 近来重大政治案件中，多次出现白手套身影，譬如刘志军背后的丁书苗，薄熙来背后的徐明，周永康背后的吴兵，以及令计划背后的匿名钱袋子等。

    台湾联合新闻说，习近平20063月提出亲清新型政商关系理念，即领导干部要坦荡真诚同民营企业接触交往，不能有贪心私心，不能以权谋私，不能搞权钱交易

    无论商界、金融界利益集团，还是党内利益集团，中国政治生态中利益集团的相互作用，似乎直接威胁习近平现政权的权威。

    不过，章立凡认为，中共定义的利益集团是以我划线，预示党内斗争因此可能升级：凡是贴近主流的，不在选择性反腐之内的，就未必是利益集团，就是战队站得政治正确了。要是站队没有站好，那一定是利益集团，不是自己派系的可能都被打成利益集团。我觉得权力斗争逐渐地会激化，收拾体制内敢于挑战权威的这些人或者派系的时候，利益集团是一个很好的帽子。

    中国自由派政治学者刘军宁曾撰文认为，中国目前还没有真正意义上的利益集团，那些被人们斥为利益集团的，其实并不是利益集团，而是所谓权势分利集团。他说，本来流行于美国的这个中性词，在中国成了贬义词，甚至有点像过街老鼠，人人喊打。

    刘军宁还说，中国许多大型国企就是最典型的权势分利集团。它们与党政权力有着密切关系，甚至是牢固的结盟关系，是权力和纳税人堆起来的巨无霸

    章立凡说:“泛指的话，所有的人都有可能加入利益集团，那就是泛利益集团。我认为，需要界定的是权贵利益集团。他们之间内部可能也有斗争，互相指对方为利益集团。但是其实他们从整体上都是一伙的，只不过他们又内斗。

    香港明报说，今年是中共的党建之年，加强党的政治纪律和政治规矩被视为是首务，中共提出坚决防范利益集团的政治信号，值得留意。（美国之音）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：