美国政府关门冲击经济 相关谈判陷入停滞

白宫周二的预估显示，政府部分关门对美国经济的冲击超出预期，承包商、甚至美国海岸警卫队都拿不到薪资，围绕结束僵局进行的谈判似乎已经停滞。





政府关门周二进入第 25 天，特朗普和国会民主党领袖都没有就美墨边境墙经费问题让步的迹象。正是这一问题触发了本次政府关门。





特朗普邀请一些两党议员共进午餐，讨论这一僵局，但白宫称民主党拒绝了邀请。众议院九位共和党议员 -- 均不是党内领导层 -- 参加了这一私人午餐。





众议院民主党领袖称，他们没有告知党内议员要抵制特朗普的午餐，但要求那些受邀议员想一想，会谈是否能取得成果，抑或只是特朗普为拍照而安排的活动。





“ 我们是团结统一的， ” 众议院民主党领袖霍耶 (Steny Hoyer) 周二早间对记者表示。





同时，由两党一些参议员组成的团队在研究解决方案。共和党参议员 Lisa Murkowski 在国会大厦走廊里对记者表示，该团队具有 “ 动力 ” ，但未提供更多细节。





该团队成员、民主党参议员 Joe Manchin 表示： “ 任何事情都可以成为谈判的一部分。 ”





特朗普坚持要求国会为建边境墙拨款 57 亿美元。政府部分关门导致约 80 万联邦政府雇员无薪可领。





** 为海岸警卫队寻求拨款 **





国土安全部部长尼尔森 (Kirstjen Nielsen) 表示，她正与白宫和国会协商，以通过为海岸警卫队拨款的立法。国防部不受政府关门影响，但海岸警卫队的预算隶属于国土安全部。





特朗普政府当初估计，政府每关门两个星期，将使经济增长减少 0.1 个百分点。





但白宫官员称，这一数字周二更新了：每关门一周则经济增长减少 0.13 个百分点，因被迫休假的 38 万雇员留下未完成的工作以及承包商搁置手上的项目。





此次政府部分关门创下美国史上时间最长记录，其影响已开始在全国发酵。





随着更多安检人员未到职，部分机场出现越来越长的人龙；食品和药物检验活动缩减；饱受贸易争端伤害的农户也无法收到联邦援助。





DAL.N) Ed Bastian 在美国财经频道 CNBC 说，因为乘机旅行的政府承包商减少，政府部分关门 1 月将对该公司造成 2,500 万美元的营收损失。 达美航空执行长在美国财经频道说，因为乘机旅行的政府承包商减少，政府部分关门月将对该公司造成万美元的营收损失。





本月接掌众议院的民主党人拒绝边境墙计划，不过支持其他的边境安全措施。他们也坚持认为，在协商开始前政府应全面开门。





众议院的民主党议员已通过一些议案，为已被关闭的约四分之一联邦项目提供资金，但共和党籍的参议院多数党领袖麦康奈尔表示，参议院将不考虑特朗普不会签署的立法。

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路透社

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