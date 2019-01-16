美国政府关门冲击经济 相关谈判陷入停滞

白宫周二的预估显示，政府部分关门对美国经济的冲击超出预期，承包商、甚至美国海岸警卫队都拿不到薪资，围绕结束僵局进行的谈判似乎已经停滞。
政府关门周二进入第25天，特朗普和国会民主党领袖都没有就美墨边境墙经费问题让步的迹象。正是这一问题触发了本次政府关门。
特朗普邀请一些两党议员共进午餐，讨论这一僵局，但白宫称民主党拒绝了邀请。众议院九位共和党议员--均不是党内领导层--参加了这一私人午餐。
众议院民主党领袖称，他们没有告知党内议员要抵制特朗普的午餐，但要求那些受邀议员想一想，会谈是否能取得成果，抑或只是特朗普为拍照而安排的活动。
“我们是团结统一的，”众议院民主党领袖霍耶(Steny Hoyer)周二早间对记者表示。
同时，由两党一些参议员组成的团队在研究解决方案。共和党参议员Lisa Murkowski在国会大厦走廊里对记者表示，该团队具有“动力”，但未提供更多细节。
该团队成员、民主党参议员Joe Manchin表示：“任何事情都可以成为谈判的一部分。”
特朗普坚持要求国会为建边境墙拨款57亿美元。政府部分关门导致约80万联邦政府雇员无薪可领。
**为海岸警卫队寻求拨款**
国土安全部部长尼尔森(Kirstjen Nielsen)表示，她正与白宫和国会协商，以通过为海岸警卫队拨款的立法。国防部不受政府关门影响，但海岸警卫队的预算隶属于国土安全部。
特朗普政府当初估计，政府每关门两个星期，将使经济增长减少0.1个百分点。
但白宫官员称，这一数字周二更新了：每关门一周则经济增长减少0.13个百分点，因被迫休假的38万雇员留下未完成的工作以及承包商搁置手上的项目。
此次政府部分关门创下美国史上时间最长记录，其影响已开始在全国发酵。
随着更多安检人员未到职，部分机场出现越来越长的人龙；食品和药物检验活动缩减；饱受贸易争端伤害的农户也无法收到联邦援助。
达美航空(DAL.N)执行长Ed Bastian在美国财经频道CNBC说，因为乘机旅行的政府承包商减少，政府部分关门1月将对该公司造成2,500万美元的营收损失。
本月接掌众议院的民主党人拒绝边境墙计划，不过支持其他的边境安全措施。他们也坚持认为，在协商开始前政府应全面开门。
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