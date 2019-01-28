日媒称日加快引入“第二核武器” 紧追中美俄步伐

《日本经济新闻》1月27日发表题为《人工智能和无人机改变安全保障》的报道称，日本防卫省将加快引入防卫用人工智能（AI）和无人机。此举意在针对未来人员不足的情况，更有效地运行自卫队。各国也都认识到，AI和无人机会极大改变军事力量的概念，正加紧推广应用。不过，关于AI武器杀伤人时的责任认定等法律规则的制定未能跟上。
日本政府在2018年12月制定的《防卫计划大纲》中提出，将推进AI的使用和无人机的引入。在2019至2023财年《中期防卫力整备计划》中，日方计划购买3架用于警戒监视周边海域的舰载无人机，将来引进20架左右，2019财年以后选择机型。
防卫省将从2021财年开始部署可长时间从上空搜集情报的“全球鹰”无人侦察机，并在航空自卫队组建部队。此外，政府还将致力于开发可在海下自动航行、搜集情报的无人潜航器。
报道称，AI和无人机被称为“第二核武器”，有可能会改变未来战争的方式。美国、中国、俄罗斯等国家都在竞相开发。
2017年，美国哈佛大学贝尔弗科学与国际关系中心发表了题为《人工智能与安全》的报告，称正在发生类似于二战后美国与苏联均开发核武器的现象。
美国在AI和机器人开发方面先行一步。美国国防部研究讨论的是由AI辅助人作出判断的计划。AI可以通过解析卫星图像等大量数据，掌握他国飞机接近及发射导弹的征兆。AI将给出多个应对方案选项，帮助指挥官做出判断。可以说，它是一个“AI参谋”。
报道认为，中国在以国家意志推进AI研发。与美国一样，中国正在引入辅助指挥官的AI。据说，中国还在研究搭载于核潜艇上、能识别对方国家潜艇并发出警告的系统。
俄罗斯开发出了可自动操控手枪的“费多尔”机器人。今后，俄罗斯还设想让其搭乘飞船，执行太空任务。
熟悉AI军事利用的东京理工大学教授平塚三好预测：“今后的战争无疑会朝着不需要人来参与的方向前进。”
各国正大力开发的是可自主发现目标、自主判断并实施攻击的“致命性自主武器系统（LAWS）”。这种系统具备自动攻击的能力，可能会导致非人道杀人武器的产生。
防止AI武器扩散、技术管理的方式、抑制非人道武器的开发等也是国际社会讨论的对象。联合国专家会议已经开始讨论LAWS国际规则的制定。
在AI武器方面领先的美国、俄罗斯等国家对国际规则的制定持慎重态度，但一些军事实力和技术实力落后的国家则主张禁止AI武器。
曾出席过联合国专家会议的日本拓殖大学教授佐藤丙午指出：“不能使用完全脱离人类控制的武器几乎已经是共识，但各国在规则制定上还有很大的意见分歧。”
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