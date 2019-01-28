日媒称日加快引入“第二核武器” 紧追中美俄步伐





《日本经济新闻》 1 月 27 日发表题为《人工智能和无人机改变安全保障》的报道称，日本防卫省将加快引入防卫用人工智能（ AI ）和无人机。此举意在针对未来人员不足的情况，更有效地运行自卫队。各国也都认识到， AI 和无人机会极大改变军事力量的概念，正加紧推广应用。不过，关于 AI 武器杀伤人时的责任认定等法律规则的制定未能跟上。

日本政府在 2018 年 12 月制定的《防卫计划大纲》中提出，将推进 AI 的使用和无人机的引入。在 2019 至 2023 财年《中期防卫力整备计划》中，日方计划购买 3 架用于警戒监视周边海域的舰载无人机，将来引进 20 架左右， 2019 财年以后选择机型。

防卫省将从 2021 财年开始部署可长时间从上空搜集情报的 “ 全球鹰 ” 无人侦察机，并在航空自卫队组建部队。此外，政府还将致力于开发可在海下自动航行、搜集情报的无人潜航器。

报道称， AI 和无人机被称为 “ 第二核武器 ” ，有可能会改变未来战争的方式。美国、中国、俄罗斯等国家都在竞相开发。

2017 年，美国哈佛大学贝尔弗科学与国际关系中心发表了题为《人工智能与安全》的报告，称正在发生类似于二战后美国与苏联均开发核武器的现象。

美国在 AI 和机器人开发方面先行一步。美国国防部研究讨论的是由 AI 辅助人作出判断的计划。 AI 可以通过解析卫星图像等大量数据，掌握他国飞机接近及发射导弹的征兆。 AI 将给出多个应对方案选项，帮助指挥官做出判断。可以说，它是一个 “AI 参谋 ” 。

报道认为，中国在以国家意志推进 AI 研发。与美国一样，中国正在引入辅助指挥官的 AI 。据说，中国还在研究搭载于核潜艇上、能识别对方国家潜艇并发出警告的系统。





俄罗斯开发出了可自动操控手枪的 “ 费多尔 ” 机器人。今后，俄罗斯还设想让其搭乘飞船，执行太空任务。

熟悉 AI 军事利用的东京理工大学教授平塚三好预测： “ 今后的战争无疑会朝着不需要人来参与的方向前进。 ”

各国正大力开发的是可自主发现目标、自主判断并实施攻击的 “ 致命性自主武器系统（ LAWS ） ” 。这种系统具备自动攻击的能力，可能会导致非人道杀人武器的产生。

防止 AI 武器扩散、技术管理的方式、抑制非人道武器的开发等也是国际社会讨论的对象。联合国专家会议已经开始讨论 LAWS 国际规则的制定。

在 AI 武器方面领先的美国、俄罗斯等国家对国际规则的制定持慎重态度，但一些军事实力和技术实力落后的国家则主张禁止 AI 武器。

曾出席过联合国专家会议的日本拓殖大学教授佐藤丙午指出： “ 不能使用完全脱离人类控制的武器几乎已经是共识，但各国在规则制定上还有很大的意见分歧。 ”





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