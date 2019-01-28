比萨德威胁更大 美欲在日部署新反导雷达侦测中俄

据日本《读卖新闻》网站 1 月 28 日报道称，据几位熟悉美日关系的消息人士透露，为加强美国对洲际弹道导弹的拦截能力，美国政府有意就在日本部署大型反导防御雷达的议题，与日本政府开始谈判。





报道指出，美国政府希望在日本部署的雷达是洛克希德 - 马丁公司新近研发的 “ 国土防御雷达 ” （ HDR-H ）。此前，这种雷达仅计划部署于美国本土和夏威夷、关岛等地。目前计划在夏威夷部署的 HDR-H 雷达将被用以监视和防御西太平洋沿岸国家（包括中国与俄罗斯）发射的弹道导弹，还可用来监控反卫星武器和空间碎片等。日媒称，预计美方部署在日本的 HDR 雷达所获情报信息会与日本自卫队共享。

据美国导弹防御局发布的信息， HDR-H 雷达具备自主获取、跟踪和识别来袭弹道导弹的能力，能够 “ 有效对抗对手现有及正在研发的导弹武器系统 ” ，未来该雷达将成为美国弹道导弹防御系统（ BMDS ）的关键传感器之一，大大增强 MDA 陆基中段防御系统的整体能力。

如果美日两国就雷达部署议题达成一致，这将是美国首次将具有侦测洲际导弹能力的反导预警系统部署在海外。据洛克希德 - 马丁公司网站发布的消息， HDR 雷达性能指标优异，除有能力监视朝鲜发射的弹道导弹外，还可以侦测到中国和俄罗斯发射的洲际弹道导弹。目前美国在韩国部署的 “ 萨德 ” 系统，以及日本从美国引进的陆基 “ 宙斯盾 ” 系统，均只对于中近程弹道导弹具有侦测能力。一旦 HDR 雷达在日本 “ 就位 ” ，可显著增加美国侦测中俄战略导弹能力。





日媒称，美国军方计划部署在夏威夷的雷达将从 2023 年投入使用，而部署在日本的雷达则计划 2025 年开始运行，旨在与夏威夷的反导监视系统联网，共同构成监控中俄洲际导弹的更强体系。

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