美国国务卿蓬佩奥对中美贸易谈判取得良好结果表示乐观

美国国务卿蓬佩奥周二对即将与中国进行的贸易谈判取得良好结果表示乐观，并表示两国之间的超级大国冲突是可以避免的。





蓬佩奥是在一年一度的达沃斯大企业峰会上发表视频讲话时做出上述表述的，他指的是旨在避免美国总统特朗普威胁在 3 月初之前进一步提高价值 2,000 亿美元的中国进口商品关税的旷日持久的谈判。





蓬佩奥一开始形容中国对邻国好战，在国内 “ 信奉极权主义 ” ，但他表示，如果中国政府接受公平、开放贸易和保护知识产权的原则，争端可能会得到解决。





“ 有人说，我们两国之间的超级大国冲突是不可避免的。我们不这么看， ” 他说。





在谈到定于 1 月 30 日至 31 日在华盛顿举行的下一轮贸易谈判时，他补充说， “ 我乐观地认为，我们会很好地对待这些谈判，我们将从这些谈判中获得良好的结果。 ”





他的讲话与美国总统特朗普上周末的言论一致，当时特朗普表示会谈进展顺利。但特朗普否认他正在考虑提高中国进口商品的关税。





中美贸易战搅乱了全球金融市场，并导致全球经济增长放缓。





周一，受美国关税上调的影响，中国公布了近 30 年来最疲弱的年度经济增长。国际货币基金组织 (IMF) 以贸易战为由，三个月来第二次下调了 2019 年全球经济增长预估。





** 预计朝鲜核谈取得进一步进展 **





在涉及范围广泛的问答环节中，蓬佩奥还表示，他预计下月底前与朝鲜的核谈判将取得进一步进展。





美国白宫周五表示，特朗普将于 2 月底与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会。此前，特朗普会晤了朝鲜最高核谈判代表。





蓬佩奥说，他相信到 2 月底，我们将与朝鲜 “ 在这条道路上有另一个良好的标记 ” 。他补充称，私营部门将是与渴望外国投资的朝鲜达成最终协议的重要参与者。





另外，他还表示，需要与俄罗斯进行谈判，以防止核扩散。他呼吁俄罗斯改变其

“

观点和行为

”

，并否认华盛顿已变成孤立主义者。

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路透社

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