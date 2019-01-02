法在押囚犯人数打破纪录 监狱人满为患囚犯睡地板

据《欧洲时报》1日报道，根据法国监狱管理总局的统计，至2018年12月1日，法国监狱里在押的囚犯人数总共有71061人，超过前一个月（70708人），创下了新纪录。
据报道，法国监狱人满为患的情况严重。监狱的“实际容纳位子”为60000个，关押人数却超过71000人，关押率达118.2%。法国监狱长期超额关押犯人，2017年的关押率为117.8%。
在关押短期服刑人或等待判决的刑事被告人的看守所里，关押率达140.3%，有些看守所的关押率甚至超过200%。
据统计，由于牢房里没有足够床位，临时增添的床垫数目为1506个，比一年前（2017年1547个）略微减少。
2018年4月时，法国监狱里的囚犯人数首次超过70000人大关，之后，甚至在暑假期间，人数一直未降到这个大关以下。暑假期间是法国司法活动减弱时期，通常被监禁的犯人人数会减少。
为了解决法国监狱超额关押犯人的情况，政府承诺在2022年以前，在监狱里增设7000个位子，同时重新制定量刑表，目的是把法国监狱里的囚犯人数减少8000人，降到2008年-2010年的水平。
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