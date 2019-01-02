法在押囚犯人数打破纪录 监狱人满为患囚犯睡地板

据《欧洲时报》 1 日报道，根据法国监狱管理总局的统计，至 2018 年 12 月 1 日，法国监狱里在押的囚犯人数总共有 71061 人，超过前一个月（ 70708 人），创下了新纪录。





据报道，法国监狱人满为患的情况严重。监狱的 “ 实际容纳位子 ” 为 60000 个，关押人数却超过 71000 人，关押率达 118.2% 。法国监狱长期超额关押犯人， 2017 年的关押率为 117.8% 。

在关押短期服刑人或等待判决的刑事被告人的看守所里，关押率达 140.3% ，有些看守所的关押率甚至超过 200% 。

据统计，由于牢房里没有足够床位，临时增添的床垫数目为 1506 个，比一年前（ 2017 年 1547 个）略微减少。

2018 年 4 月时，法国监狱里的囚犯人数首次超过 70000 人大关，之后，甚至在暑假期间，人数一直未降到这个大关以下。暑假期间是法国司法活动减弱时期，通常被监禁的犯人人数会减少。

为了解决法国监狱超额关押犯人的情况，政府承诺在 2022 年以前，在监狱里增设 7000 个位子，同时重新制定量刑表，目的是把法国监狱里的囚犯人数减少 8000 人，降到 2008 年 -2010 年的水平。

2018

年

12

月

1

日，在法国监狱里被监禁的人之中将近有三分之一（

20883

人）在等待判决。监狱里女犯人占到

3.8%

，未成人年占

1%

。

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