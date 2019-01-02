    • 2019年1月2日

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    越南实施新网络安全法 谷歌等需将用户数据交政府

    星期三, 一月 02, 2019 ,

    据法新社11日报道，越南从当天开始实施极为严格的网络安全法。该法规定，互联网公司必须删除被政府认定为有毒的网上内容，越南互联网用户也不得在互联网上散布反政府信息或歪曲历史。此外，脸书、谷歌等国际科技巨头要在越南开展业务必须在越南国内设立代表处，而且在越南政府要求下必须将用户数据提交给政府。
    　　
    这项法律遭到西方强烈批评，被西方媒体用严酷来形容。批评者认为这是对互联网进行独裁控制
    　　
    越南的这部网络安全法去年6月经国会审议通过。去年10月，越南公安部以回答国会代表提问的形式指出，网络安全法的颁布实施是为防止网络攻击，避免敌对反动势力用互联网煽动分歧和暴力。去年11月，越南公安部又颁布网络安全法实施办法，要求有关互联网公司最迟在12个月之内完全落实合规性。
    　　
    与西方政府和社会活动人士高调批评不同的是，脸书以电子邮件的形式向法新社明确表示将删除我们了解到的不符合（脸书）标准的内容。越南政府方面表示，谷歌已采取行动，准备在越南设立办公室，不过谷歌方面表示在现阶段尚不能对此置评。

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