越南实施新网络安全法 谷歌等需将用户数据交政府

据法新社 1 月 1 日报道，越南从当天开始实施极为严格的网络安全法。该法规定，互联网公司必须删除被政府认定为 “ 有毒 ” 的网上内容，越南互联网用户也不得在互联网上散布反政府信息或歪曲历史。此外，脸书、谷歌等国际科技巨头要在越南开展业务必须在越南国内设立代表处，而且在越南政府要求下必须将用户数据提交给政府。

这项法律遭到西方强烈批评，被西方媒体用 “ 严酷 ” 来形容。批评者认为这是对互联网进行 “ 独裁控制 ” 。

越南的这部网络安全法去年 6 月经国会审议通过。去年 10 月，越南公安部以回答国会代表提问的形式指出，网络安全法的颁布实施是为防止网络攻击，避免 “ 敌对反动势力 ” 用互联网煽动分歧和暴力。去年 11 月，越南公安部又颁布网络安全法实施办法，要求有关互联网公司最迟在 12 个月之内完全落实合规性。

与西方政府和社会活动人士高调批评不同的是，脸书以电子邮件的形式向法新社明确表示

“

将删除我们了解到的不符合（脸书）标准的内容

”

。越南政府方面表示，谷歌已采取行动，准备在越南设立办公室，不过谷歌方面表示在现阶段尚不能对此置评。

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