揭秘英核导弹预警雷达：可发现4800公里外1罐可乐

据英国《每日电讯报》网站 1 月 12 日报道称，在英国北约克郡惠特比以南的 A169 号公路附近，坐落着皇家空军的法林代尔斯基地，也是英国弹道导弹预警系统所在地。这是一个三面八层的庞然大物，能够同时跟踪 800 个天基物体。

自 1963 年安装首批 “ 高尔夫球 ” 、监视从苏联射来的核导弹以来，基地的雷达就一直目不转睛地盯着天空。这些年来，即使设备进行过更换（ 1994 年 “ 高尔夫球 ” 被目前的扁平结构取代），但基地的任务并未改变。

“ 固态相控阵雷达 ” 的覆盖范围为 360 度，每面有 2560 个有源雷达元件，它将一个电磁 “ 穹顶 ” 放在地球上空，与阿拉斯加和格陵兰岛的雷达站一起，任何导弹、卫星或其他天基物体都会被发现、跟踪和分类。





但它有其局限性。基地指挥官、皇家空军中校阿尔 · 沃尔顿解释说： “ 我们能发现 3000 英里（约合 4800 公里）以外的一罐可乐。但我们无法确定它是健怡可乐，还是普通可乐。 ”





由 5 名工作人员组成的小组不间断值班，他们监视屏幕上的动静。雷达站的座右铭是 “ 我们在监视 ” 。

由于地球的曲率，雷达不会立即发现大多数发射的导弹。通常太空的其他监视设备会提示基地，那里有东西。不过，一旦某个物体进入法林代尔斯的电磁 “ 穹顶 ” ，系统就会计算出几何形状，预测撞击位置，并开始计时。

然后组长在 60 秒内通知设在白金汉郡皇家空军海威科姆基地的英国空间作战指挥中心。该指挥中心将评估这一信息，综合其他相关信息后，决定是否向伦敦发出袭击警告。

法林代尔斯基地还立即向正在巡逻的任何一艘英国核潜艇发出信息。由于英国皇家海军不对国家战略威慑力发表评论，因此除了最初得知英国境内有可能遭受核攻击的警告之外，皇家海军无法得知核潜艇接到了什么命令。

除了监视来袭的核导弹，该基地还追踪

1535

颗工作卫星和轨道上的近

1.5

万块碎片。

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