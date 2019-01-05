特朗普召集内阁讨论基础设施计划 包括5G

两名知情人士说，美国总统特朗普再度努力让一项持续长达 13 年的重大基础设施计划获得批准。





作为竞选期间的重要承诺，特朗普自执政以来多次提出要彻底重建美国的基础设施（道路、桥梁、航道、码头、机场等）。

路透社 19 日援引上述知情人士的消息报道，特朗普政府正寻求兑现这项暂停了一段时间的竞选承诺。

这次内阁会议并非公开会议，上述不愿透露姓名的知情人士称，白宫高级顾问周二出席了会议，参与者讨论了一项潜在的基础设施计划，以及是否将有关细节包括在特朗普将在本月晚些时候发表的国情咨文中。





消息人士称，大约 20 名官员参加了这次长达一个多小时的会晤，其中包括副总统彭斯、特朗普的女儿伊万卡、代理幕僚长马瓦尼、财长姆努钦和交通运输部部长赵小兰。

知情人士说，他们讨论了如何将下一代 5G 无线网络的资金纳入该计划，并有可能利用该计划实现美国空中交通管制系统的现代化。本月早些时候，已经召开了一次有关基础设施的高层官员会议。

路透社 19 日报道称，一位白宫官员证实了这次会面，但拒绝进一步置评。

去年 2 月，特朗普政府发布了美国未来 10 年的基础设施建设方案，该方案的总花费超过 1.5 万亿美元，其中联邦政府出资 2000 亿美元，其余部分将主要依靠地方政府和私营部门。特朗普将这一方案形容为 “ 美国历史上最大规模也最大胆的基建投资 ” ，将会重塑联邦政府对基建项目的资助模式。不过这一计划的后续进展一直不太明朗。

路透社报道说，政府正在考虑一项为期

13

年的计划，但尚未解决关键问题，包括是否会提出新的方式来支付增加的开支。

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