政府关门白宫没厨师 特朗普自掏腰包请客人吃汉堡

当地时间周一（ 14 日），美国总统特朗普在白宫招待来访的大学生橄榄球队员，由于美国政府正处于停摆状态，白宫厨师停薪休假，特朗普自掏腰包，买了许多快餐食品来招待客人。

综合今日美国、《华盛顿邮报》报道，美国克莱姆森大学老虎队于上周夺得了今年美国大学生橄榄球的总冠军， 14 日，克莱姆森老虎队受邀来到白宫，参加由美国总统特朗普主持的庆祝活动。与以往白宫举办庆祝活动的场面不同，此次宴会准备的食物十分特别，现场摆满了麦当劳、汉堡王和温蒂的汉堡、薯条、披萨等各式快餐。





美媒报道称，特朗普表示，之所以选择这么 “ 特别的 ” 菜单是因为，他认为 “ 这是球员们最喜欢的食物 ” 。特朗普将这些快餐称为 “ 伟大的美国食物 ” ，特朗普说， “ 如果是美国产的食物，我都会喜欢，这些全是美国的东西 ” 。

据悉，特朗普订购了 “ 约 1000 个汉堡 ” ，而这顿 “ 大餐 ” 究竟花了多少钱，目前尚不清楚。

白宫新闻发言人莎拉 · 桑德斯则表示，因为美国政府一直处于停摆状态，包括厨师在内的许多白宫许多工作人员被迫停薪休假，所以特朗普自掏腰包买了这些快餐，招待来访的客人。





特朗普请球员们吃快餐的消息也引发了外国网友的热议。有网友认为，让运动员们吃快餐，并不是一个好的选择；也有网友表示，白宫的做法是对球员们的不尊重。

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