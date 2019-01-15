    • 2019年1月15日

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    美国海军撞船报告公布：内部混乱远超公众想象

    星期二, 一月 15, 2019

    最新披露的事故完整调查报告显示，美国海军内部存在玩忽职守、管理混乱、素养低下等诸多问题，严重程度远远超出了公众想象
    　　
    发生在2017年的美国海军菲茨杰拉德号驱逐舰撞船事故令美海军颜面扫地。美国《海军时报》14日称，最新披露的该事故完整调查报告显示，美国海军内部存在玩忽职守、管理混乱、素养低下等诸多问题，严重程度远远超出了公众想象

    2017617日凌晨，美国海军菲茨杰拉德号宙斯盾驱逐舰在日本佐世保海域附近与一艘菲律宾货轮相撞，造成7名舰员丧生。美海军少将布赖恩·福特受命主持事故调查，于撞船事故发生11天后完成报告，深入总结了该舰舰长、瞭望手等责任人存在的严重失误。不过这份详细调查报告并未公布，美海军只是据此解除了该舰舰长、副舰长、军士长的职务，另有一些官兵和值班人员被追责。
    　　
    《海军时报》最新获得的该报告详细版本显示，菲茨杰拉德号上存在大量管理混乱甚至是玩忽职守的行为，违反操作规程的行为已经见怪不怪。例如舰长和高级指挥员经常不在指挥岗位，即使在夜间通过船只密集航道等危险航行时刻也是如此。就在撞船事故当晚，舰长布赖斯·本森并不在指挥位上，而是在舰长宿舍内呼呼大睡，他的副手巴比特中校也没有在岗工作，唯一在岗负责的情报官员娜塔莉·库姆斯则忙于处理积压的办公文件，根本没人负责航行规避。
    　　
    事后调查人员上舰发现，该舰战斗情报中心垃圾堆积如山，室内乱丢着健身用的壶铃，甚至扔着舰员便溺用的瓶子，充满了尿液的刺鼻味。一些雷达操控根本不起作用，舰员也不知道怎么使用它

    报告还显示，菲茨杰拉德号的军舰运行管理状态不佳。自2015年以来，舰上长期缺编一名负责帮助安全操舰和训练舰员的首席管理军官，该舰所在的驱逐舰中队和海军部官员都知道这个缺编情况，却迟迟没有补充到位。即便如此，军舰还要在第七舰队的高强度航行节奏下往返奔波，舰上人员长期士气低落，根本没有人关心航行安全问题。精疲力尽的舰员们既没有足够时间来训练，也没有机会进行关键航行资格认证
    　　
    这份报告还披露了美军舰员操作能力的弱化问题。在撞船事故发生以前，菲茨杰拉德号上的很多舰员根本没有夜间通过繁忙航道的经验。对指导航速、观察和避免碰撞的航道规则指南，很多舰员也并不熟悉。在事后的规则测试中，舰上的22名舰员平均得分仅为59分，只有3人得分超过80分，7名舰员得分在50分以下，另有4名舰员拒绝参加测试。对另一艘军舰的同类型测试中，所得出的成绩也一样令人沮丧
    　　
    《海军时报》称，美国海军先前不愿对外公开报告内容，理由之一是要为撞船引发的法律诉讼做好准备。这次也只向对国会和撞船遇难官兵家属公布调查报告内容，但不会全面对外公开。美海军发言人格雷戈里·希克斯表示，海军决定保留不公开报告的法律特权，以保护美国的合法权益。向国会和遇难官兵亲人公布撞船原因和教训，主要是为了确保这些悲剧不再发生。

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