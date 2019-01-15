美国海军撞船报告公布：内部混乱远超公众想象

最新披露的事故完整调查报告显示，美国海军内部存在玩忽职守、管理混乱、素养低下等诸多问题， “ 严重程度远远超出了公众想象 ” 。

发生在 2017 年的美国海军 “ 菲茨杰拉德 ” 号驱逐舰撞船事故令美海军颜面扫地。美国《海军时报》 14 日称，最新披露的该事故完整调查报告显示，美国海军内部存在玩忽职守、管理混乱、素养低下等诸多问题， “ 严重程度远远超出了公众想象 ” 。





2017 年 6 月 17 日凌晨，美国海军 “ 菲茨杰拉德 ” 号宙斯盾驱逐舰在日本佐世保海域附近与一艘菲律宾货轮相撞，造成 7 名舰员丧生。美海军少将布赖恩 · 福特受命主持事故调查，于撞船事故发生 11 天后完成报告，深入总结了该舰舰长、瞭望手等责任人存在的严重失误。不过这份详细调查报告并未公布，美海军只是据此解除了该舰舰长、副舰长、军士长的职务，另有一些官兵和值班人员被追责。

《海军时报》最新获得的该报告详细版本显示， “ 菲茨杰拉德 ” 号上存在大量管理混乱甚至是玩忽职守的行为，违反操作规程的行为已经见怪不怪。例如舰长和高级指挥员经常不在指挥岗位，即使在夜间通过船只密集航道等 “ 危险航行时刻 ” 也是如此。就在撞船事故当晚，舰长布赖斯 · 本森并不在指挥位上，而是在舰长宿舍内呼呼大睡，他的副手巴比特中校也没有在岗工作，唯一在岗负责的情报官员娜塔莉 · 库姆斯则忙于处理积压的办公文件，根本没人负责航行规避。

事后调查人员上舰发现， “ 该舰战斗情报中心垃圾堆积如山，室内乱丢着健身用的壶铃，甚至扔着舰员便溺用的瓶子，充满了尿液的刺鼻味。一些雷达操控根本不起作用，舰员也不知道怎么使用它 ” 。





报告还显示， “ 菲茨杰拉德 ” 号的军舰运行管理状态不佳。自 2015 年以来，舰上长期缺编一名负责帮助安全操舰和训练舰员的首席管理军官，该舰所在的驱逐舰中队和海军部官员都知道这个缺编情况，却迟迟没有补充到位。即便如此，军舰还要在第七舰队的高强度航行节奏下往返奔波，舰上人员长期士气低落，根本没有人关心航行安全问题。 “ 精疲力尽的舰员们既没有足够时间来训练，也没有机会进行关键航行资格认证 ” 。

这份报告还披露了美军舰员操作能力的弱化问题。在撞船事故发生以前， “ 菲茨杰拉德 ” 号上的很多舰员根本没有夜间通过繁忙航道的经验。对指导航速、观察和避免碰撞的航道规则指南，很多舰员也并不熟悉。在事后的规则测试中，舰上的 22 名舰员平均得分仅为 59 分，只有 3 人得分超过 80 分， 7 名舰员得分在 50 分以下，另有 4 名舰员拒绝参加测试。对另一艘军舰的同类型测试中，所得出的成绩也一样 “ 令人沮丧 ” 。

《海军时报》称，美国海军先前不愿对外公开报告内容，理由之一是要为撞船引发的法律诉讼做好准备。这次也只向对国会和撞船遇难官兵家属公布调查报告内容，但不会全面对外公开。美海军发言人格雷戈里

·

希克斯表示，

“

海军决定保留不公开报告的法律特权，以保护美国的合法权益。向国会和遇难官兵亲人公布撞船原因和教训，主要是为了确保这些悲剧不再发生。

”

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