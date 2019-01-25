美国希望切断委内瑞拉马杜罗政府资金来源 支持临时总统

美国国家安全顾问博顿 (John Bolton) 周四表示，美国希望确保委内瑞拉的石油收入落入该国反对派领导人、已自行宣布担任临时总统的瓜伊多 (Juan Guaido) 手中，同时切断被日渐孤立的委内瑞拉总统马杜罗的资金来源。





虽然缺乏细节，但这一表态暗示，美国政府愿意使用传统外交举措之外的手段，并将寻求让马杜罗政府的资金来源枯竭。马杜罗政府本已在前所未有的经济崩溃中苦苦挣扎。





此举将明显增强瓜伊多的实力。他在美国以及多个拉美国家政府的支持下，已于周三自行宣布成为临时总统。





“ 我们现在要专注的事情，是切断非法的马杜罗政府的收入来源， ” 博顿在白宫对记者称。





“ 我们认为这些石油收入应交给合法的政府，这与我们承认瓜伊多为委内瑞拉合法临时总统是一致的。 ”





委内瑞拉信息部未立即回复置评请求。瓜伊多未回复请求置评的信息。





** 大胆的挑战 **





美国支持瓜伊多，促使 2013 年来担任委内瑞拉总统的马杜罗宣布与美国断交。马杜罗周四宣布，关闭委内瑞拉驻美国大使馆和所有驻美领事馆。





瓜伊多自行宣布担任临时总统，是反对派对长期执政的社会党发起的最大胆的挑战。





但瓜伊多领导的影子政府未获军方承认，而且对进口和分发食品和药品等日常管理没有影响力。





瓜伊多表示，他周四与支持他的全球各国元首通了电话。





围绕委内瑞拉原油供应可能中断的担忧支撑国际油价。





石油收入对已经摇摇欲坠的委内瑞拉经济至关重要，切断马杜罗的这一资金来源将产生严重冲击。

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路透社

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