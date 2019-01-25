韩国希望金正恩下次会见特朗普时就去核作出具体承诺

韩国外交部长官康京和周四表示，朝鲜领导人金正恩最快将于下个月与美国总统特朗普见面，届时朝鲜方面必须就限制其核武计划作出具体承诺，例如拆除其主要的核设施，并允许国际观察员证实进展。





康京和在达沃斯世界经济论坛期间对路透表示，她乐观认为，朝鲜将同意采取切实举措，放弃违反联合国决议的核武与弹道导弹计划。





“( 朝鲜 ) 领导人已向他的人民多次许诺 ‘ 我要带领国家发展经济 ’ 。他必须实现承诺。除非他采取具体措施迈向无核化并以某种方式缓和制裁，否则不会得到很大的协助， ” 她周四时表示。





“ 鉴于双方高层领导人具有强烈的政治意愿 ... 我认为我们会看到具体成果。 ”





特朗普与金正恩在去年 6 月举行了具有历史意义的首次会面。白宫上周表示，第二次会面将于 2 月底举行，但未透露地点。





康京和称，朝鲜与美国就会面时间 “ 基本达成一致 ” ，或将 “ 很快 ” 宣布具体日期。

**“ 全面协议 ”**





康京和表示，近期一系列外交活动让她深受鼓舞，其中包括朝鲜特使金英哲上周访美期间与特朗普会晤，以及两国周末在瑞典会议期间举行工作级会谈。





“ 我认为瑞典会谈非常有用， ” 她说。 “ 因此我觉得环境已大为改善。 ”





康京和认为，尽管去年 6 月峰会以来谈判的步伐有所放缓，但朝美仍有可能达成 “ 全面 ” 无核化协议，包括朝方披露其核武情况。





“ 这个进程中必须包括 ( 核武情况的 ) 充分披露， ” 她说，并指出任何全面计划的实施必须 “ 循序渐进 ” ，双方都作出相应的让步。





当被问及平壤方面下一次与美方峰会中可能承诺哪些具体举措时，康京和表示，朝方比如说可能推进实施之前对于关闭宁边核设施的建议，以及在外国专家在场的情况下销毁关键导弹设施。





金正恩在去年 9 月与韩国总统文在寅的会晤中表示，朝鲜将允许专家检查东仓里导弹发射场的拆除情况。朝鲜暗示若美方拿出相应举措，其也可能永久关闭宁边核设施。





“ 我认为我们需要得到这个承诺，并确定取得了进展， ” 康京和称。





她表示，朝鲜尚未采取足以让国际社会取消制裁的行动，但华盛顿能够向朝鲜提供一些不涉及取消制裁的其他激励。





“ 我们与美国在各层级就这些举措进行了密切磋商，一个重要部分就是对朝鲜的安全保证， ” 康京和表示。





康京和还称，韩国提议美国签署声明正式结束战争状态，增加人道主义援助，并建立美国 - 朝鲜联络办公室。





“

如果我们确实看到朝鲜真正采取了行动，让我们确信其走上了无核化的道路，我认为我们可以开始考虑取消制裁，

”

她表示。

“

但在此之前，我们还有许多其他事情可做。

”(

路透社

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