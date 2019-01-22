达沃斯首日:2019全球经济增速放缓 而非“衰退”

国际货币基金组织（ IMF ）在达沃斯论坛首日发布《世界经济展望》，分别下调 2019 年、 2020 年全球经济增速预期 0.2 和 0.1 个百分点，至 3.5% 和 3.6% 。这是继去年 7 月、 10 月两次降预期后的第三次下调。

就各国情况来看， IMF 维持对美国 2019 、 2020 年 2.5% 和 1.8% 的增速预期不变，维持对中国今明两年增长 6.2% 的预测；下调欧元区预期 0.3 个百分点至 1.6% ；降低新兴市场经济增速预期至 4.5% 。

美国《华尔街日报》撰文称， IMF 早前预测 “ 全球经济增长平稳 ” ，目前认可 “ 全球经济增速减缓 ” ，但还不至于到达 “ 全球经济衰退 ” 。

IMF 总裁克里斯蒂娜 · 拉加德也在达沃斯论坛上强调， 2019 年全球经济增速放缓的风险加大，但并不会呈现衰退的趋势。她同时呼吁各国政策制定者展开多边合作，共同应对贸易体制所面临的挑战。

融资环境收紧 新兴市场资本外流风险加剧

IMF 报告指出，受到欧元区经济下行修正影响，发达经济体经济增速未来两年将持续下滑，整体增速将从 2018 年的 2.3% 降至 2019 年的 2.0% ， 2020 年进一步降至 1.7% 。同时，预计今年发展中经济体增速小幅放缓至 4.5% ， 2020 年有望回升至 4.9% 。

在 IMF 看来，诸多因素触发全球经济下行，包括美联储加息、欧洲央行退出 QE （量化宽松）购债计划、融资环境自从去年秋季以来收紧、公私债务均处于较高水平。

具体数据来看，尽管全球经济仍在扩张，但是去年第三季度，部分经济体发展增速已经低于预期。去年第四季度，除美国以外地区的工业生产开始放缓，且全球贸易量远低于 2017 年的平均水平。

在这一背景下，全球主要央行更为谨慎。美联储开始释放鸽派信号，已暗示今明两年加息节奏放缓；欧洲央行虽然在去年 12 月结束了购债计划，但仍表示货币政策将维持宽松，今夏前不会启动加息进程。

2018 年全球股市、债市、油市齐跌，投资者开始降低风险资产的配置，新兴市场经济体从 2018 年三季度开始遭遇净资本外流。联合国贸易和发展会议（ UNCTAD ）最新报告显示， 2018 年全球外商直接投资（ FDI ）下降 19% ，主要原因是美国企业纷纷将资金撤回国内以享受新的税收减免政策，这就导致新兴市场资金外流，相当于从全球经济中抽走资金。

IMF 预计， 2019 年新兴及发展中亚洲国家的经济增速将放缓 0.2 个百分点至 6.3% 。《华尔街日报》表示，这其中包括私人投资疲软、能源出口型经济体墨西哥，及去年遭遇货币危机的土耳其。

值得一提的是， IMF 维持了对中国今明两年经济增长 6.2% 的预测。对于中国国家统计局 21 日公布的 2018 年经济增速数据， IMF 新任首席经济学家吉塔 · 戈皮纳特表示，中国经济并未出现任何急剧的失速， 6.6% 的国内生产总值年增速与 IMF 此前预测结果相符，也符合中国经济所达到的成熟程度。

潜在危机增多 欧美刺激经济政策影响消退

美国彭博社撰文指出， IMF 下调全球经济增长预期，主要受累于欧洲经济表现不佳。 2018 年，德国经济增速预期被下调 0.6 个百分点，原因在于消费和工业产值数据疲软；意大利增速预期被下调 0.4 个百分点，因为其国内需求疲软且政府借款成本高企；受 “ 黄背心 ” 抗议活动影响持续，法国增速预期也被下调 0.1 个百分点。

《华尔街日报》表示， 2019 年西方国家诸多潜在的政治和经济风险，或将影响全球金融市场稳定，包括意大利财政预算案迟迟未公布、美国政府部门长期停摆、英国脱欧未达成协议。 IMF 特别列举了英国 “ 无协议 ” 脱欧的风险。在未与欧盟达成具体协议的情况下，英国退出欧盟可能会对整个欧洲产生负面溢出效应。

IMF 还提及了美国政府关门对全球经济的冲击。截至 1 月 21 日，美国政府关门进入第 31 天，不断刷新 “ 史上最长 ” 的关门纪录。 IMF 预计， 2019 年美国经济增速仍将维持在 2.5% ，但随着减税刺激政策的消退以及美国经济对美联储加息的反应，全球最大经济体的经济增长将在 2020 年冷却至 1.8% 。

增长动能放缓 通过全球合作化解贸易分歧

“ 对于 IMF 下调全球经济增速预期，市场也不必过分担心。 ” 戈皮纳特称， “ 虽然 3.5% 的增长率是近 3 年来的最低值，但比 2016 年的 3.2% 还是要强劲的，这就意味着全球经济仍处于扩张之中。 ”





瑞银集团（ UBS ）主席、德国央行前行长魏柏昂表示： “ 市场总是容易从极度乐观到极度悲观，我认为市场太悲观了，目前全球经济增长动能只是适度放缓，但我们并没有进入衰退。 ”

“ 鉴于全球增长动能已走过巅峰期，经济增速存在下行风险，各国政策制定者对于国内政策要予以重视，防止增速进一步放缓，并强化经济韧性。 ” 戈皮纳特说， “ 政策制定者要对不断上升的风险进行理性评估。 ”

拉加德也强调，全球经济增速下滑的风险值增加。政策制定者必须处理现存的脆弱性问题并准备好应对严重衰退的可能性。为了刺激经济韧性，削减高企的政府债务是必须的，这可以为应对未来的衰退提供空间。她同时呼吁政策制定者即刻采取行动，以消除经济增长面临的阻力，并建议各国主要政策重点应放在以合作方式迅速化解贸易分歧和由此产生的政策不确定性。

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