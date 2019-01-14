美海军核潜艇长菲律宾招妓10人 被下属举报遭革职

据美国《基萨普太阳报》（ Kitsap Sun ） 1 月 11 日报道，去年 3 月 1 日， “ 洛杉矶 ” 级攻击核潜艇 “ 布雷默顿 ” 号（ SSN-698 ）在停靠菲律宾苏比克湾时，艇长特拉维斯 · 策特尔（ Travis Zettel ）叫了 10 名当地妓女到酒店。他被下属举报在去年 8 月遭革职。

虽然事件发生在去年，但是这个新闻是近期才被美国媒体曝光的。根据《联邦信息自由法》（ federal Freedom of Information Act ）的规定，《基萨普太阳报》在近期获得了这一事件的细节并曝光了这一丑闻。布雷默顿位于华盛顿州基萨普县，《基萨普太阳报》作为布雷默顿当地日报，对以本市命名的潜艇自然是比较上心。

据《基萨普太阳报》获得的文件显示，美国海军犯罪调查处（ NCIS ）是在接到一名水手举报以后才开始调查的。当时调查处接到举报称，策特尔在停靠菲律宾期间要求他的手下， “ 带 10 名妓女来酒店 ” 。





随后文件显示，有水手当时看到这位指挥官和大约 10 名 “ 穿着挑逗的女性在酒店前门 ” 。在他四处走动时，三名当地女性 “ 抓住他的手臂 ” ，向他的船员打招呼。随后这名水手向美国 “ 纪委 ”—— 国防部总检察长热线，举报了这位舰长。

这起嫖娼丑闻发生在 2018 年 3 月，当时该舰正例行停靠在菲律宾苏比克湾。刑事调查于五月开始。海军犯罪调查处的探员向策特尔提出了有关嫖娼的指控。根据发布给媒体的文件，策特尔供出了自己嫖娼一事，并承认当时在菲律宾 “ 的确花钱征召过妓女 ” 。

随后海军于 2018 年 8 月份解除了策特尔的指挥权。

除了舰长以外，另外一名水手也接受了海军犯罪调查处的调查。但这名水手声称自己 “ 没有参与嫖娼活动 ” ，他请了一位律师并且法庭认定他在此案中无罪。

在 2016 年 8 月，策特尔成为了美国海军 “ 最老 ” 潜艇的指挥官。 “ 布雷默顿 ” 号于 1981 年服役，至 2016 年已经达 35 年。

泽特尔在 2016 年接管潜艇后表示：

“ 成为 35 岁的 ‘ 布雷默顿 ’ 号潜艇的第 15 任指挥官，对我和我的家人来说是一个骄傲的时刻。 ”

原定该艇在 2017 年退役，但因故延迟。在发生招妓事件后，该艇于 4 月返回了位于夏威夷珍珠港的基地（第 1 潜艇中队），随即退役。服役 37 年的该艇也成为美军服役年数最长的潜艇。之后她前往西海岸的布雷默顿接受退役处理。

与此同时，虽然被革职，但是这位精力旺盛的艇长仍然保留了军籍。海军官员对《基特萨普太阳报》说，调查结束后，他被调到位于基萨普海军基地第 19 潜艇中队。

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