美海军核潜艇长菲律宾招妓10人 被下属举报遭革职

据美国《基萨普太阳报》（Kitsap Sun）1月11日报道，去年3月1日，“洛杉矶”级攻击核潜艇“布雷默顿”号（SSN-698）在停靠菲律宾苏比克湾时，艇长特拉维斯·策特尔（Travis Zettel）叫了10名当地妓女到酒店。他被下属举报在去年8月遭革职。
虽然事件发生在去年，但是这个新闻是近期才被美国媒体曝光的。根据《联邦信息自由法》（federal Freedom of Information Act）的规定，《基萨普太阳报》在近期获得了这一事件的细节并曝光了这一丑闻。布雷默顿位于华盛顿州基萨普县，《基萨普太阳报》作为布雷默顿当地日报，对以本市命名的潜艇自然是比较上心。
据《基萨普太阳报》获得的文件显示，美国海军犯罪调查处（NCIS）是在接到一名水手举报以后才开始调查的。当时调查处接到举报称，策特尔在停靠菲律宾期间要求他的手下，“带10名妓女来酒店”。
随后文件显示，有水手当时看到这位指挥官和大约10名“穿着挑逗的女性在酒店前门”。在他四处走动时，三名当地女性“抓住他的手臂”，向他的船员打招呼。随后这名水手向美国“纪委”——国防部总检察长热线，举报了这位舰长。
这起嫖娼丑闻发生在2018年3月，当时该舰正例行停靠在菲律宾苏比克湾。刑事调查于五月开始。海军犯罪调查处的探员向策特尔提出了有关嫖娼的指控。根据发布给媒体的文件，策特尔供出了自己嫖娼一事，并承认当时在菲律宾“的确花钱征召过妓女”。
随后海军于2018年8月份解除了策特尔的指挥权。
除了舰长以外，另外一名水手也接受了海军犯罪调查处的调查。但这名水手声称自己“没有参与嫖娼活动”，他请了一位律师并且法庭认定他在此案中无罪。
在2016年8月，策特尔成为了美国海军“最老”潜艇的指挥官。“布雷默顿”号于1981年服役，至2016年已经达35年。
泽特尔在2016年接管潜艇后表示：
“成为35岁的‘布雷默顿’号潜艇的第15任指挥官，对我和我的家人来说是一个骄傲的时刻。”
原定该艇在2017年退役，但因故延迟。在发生招妓事件后，该艇于4月返回了位于夏威夷珍珠港的基地（第1潜艇中队），随即退役。服役37年的该艇也成为美军服役年数最长的潜艇。之后她前往西海岸的布雷默顿接受退役处理。
与此同时，虽然被革职，但是这位精力旺盛的艇长仍然保留了军籍。海军官员对《基特萨普太阳报》说，调查结束后，他被调到位于基萨普海军基地第19潜艇中队。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost