英媒：中国正在整治移动支付热潮下的一大弊病

无现金化趋势在中国越来越显著，导致一些商家拒收现金。英媒称，中国央行正在打击这一行为，并试图阻止支付宝和微信在零售支付领域的主导地位。





《金融时报》

2019

年

1

月

2

日报道，移动支付在中国的普及正在让现金变得过时，导致旅游景区、餐饮、零售等行业的一些商家拒绝现金支付。





据艾瑞咨询（

iResearch

）的数据显示，

2017

年中国移动支付总额达到

120

万亿元人民币（约合

17

万亿美元），而主导者正是阿里巴巴（

Alibaba

）旗下蚂蚁金服的支付宝（

Alipay

）和腾讯的微信支付（

WeChat Pay

）。





报道称，中国央行正在打击拒绝接受纸币和硬币的商家，并试图阻止蚂蚁金服（

Ant Financial

）和腾讯（

Tencent

）在零售支付领域占据主导地位。





央行发言人表示，

2018

年中国各地共处理拒收现金行为

602

起，经约谈、政策宣传和批评教育，

558

起已整改到位。





据悉，从今年

1

月

14

日起，中国就要求所有第三方支付机构将客户备付金全部集中交存到央行指定的暂不支付利息的专用存款账户，从而

“

剥夺

”

阿里和腾讯高达

10

亿美元的利息收入。

（多维新闻）

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