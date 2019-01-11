研究:65岁以上老年人和保守主义者更爱传播假消息

一项最新研究显示， 65 岁以上的老年人和保守主义者比年轻人更爱在社交媒体上分享虚假信息。据美联社 10 日报道，这项 9 日发表在《科学先端》的研究发现，在 2016 年美国总统大选期间， 65 岁以上的老年人和极端保守主义者传播的假消息数量是 18 至 29 岁年轻受访族群的近 7 倍。





上述研究由美国普林斯顿大学和纽约大学的研究者共同参与，他们通过采访 2711 名脸书用户，查看 897 篇被认定为 “ 假消息 ” 的文章来完成报告。报告总结，老年人更爱传播假消息的主要原因是他们很难区分网上信息的真假。研究者之一、普林斯顿大学政治学教授格斯表示，相比年轻人而言， 60 岁以上的美国人往往欠缺必要的 “ 数字媒体识读能力 ” ，不容易判断网络新闻的可信度。同时，记忆力老化也会影响老年人对假消息的判断力，破坏他们对 “ 虚幻真相 ” 的抵抗力。

哈佛大学传播学教授鲍姆却认为，与其说这些老年人对其传播的假信息信以为真，还不如说他们更愿意借此表明党派身份，这也是为何即便假消息日后得到纠正，他们的态度依然不改的原因。

同时，这项研究还发现，比起民主党人，共和党人在 2016 年美国总统大选期间分享的假消息更多，也就是说，保守派人士更爱分享假消息。对此，研究人员认为，这可能是由于当时网上传播的假消息大多偏向特朗普。倘若大选期间的假消息更支持希拉里，那么开明派人士可能就会比保守派人士传递更多的假消息。





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