德二战赔偿问题没完全解决？波兰索赔7400亿欧元

德国的战后赔偿制度主要涉及两个领域，分别是德国政府与战胜国之间的协议和德国民间的战争赔偿。

以第二次世界大战战后为例，德国先是于 1946 年与战胜国签署《巴黎赔偿条约》，规定了西德的赔偿方式及分配份额，同时明确了其弥补纳粹受害者及赔偿难民的义务；随后又在 1953 年签订《伦敦债务协定》，获取赔偿金额减免，即从 290 亿马克降为 145 亿马克；《伦敦债务协定》签署不久后，联邦德国议会签署了向以色列赔偿的协定，承诺提供 30 亿马克的物资； 1960 年，西德同多个欧洲国家签署协定，提供了 1.15 亿马克的赔偿，并制定了内容广泛的赔偿机制。两德统一后，德国在所谓 “2+4” 协定中，明确表示 “ 不再进行进一步的战争赔款 ” 。





至于德国民间的战争赔偿，赔偿犹太裔 “ 老小孩 ” 就是德国最近实施的一个新的民间赔偿项目： 1 万多名二战中纳粹德国统治下幸存的犹太裔 “ 老小孩 ” ，将有资格获得每人约 2500 欧元的赔偿款项。这是德国政府和民间组织犹太索赔大会持续协商的成果。建立于 1951 年的犹太索赔大会，代表犹太社团谈判纳粹受害人赔偿事宜。另外， 2000 年德国各界成立 “ 纪念、责任与未来 ” 基金会， 6500 多家德国企业捐助了 51 亿马克。之后，该基金共向 100 多个国家的 166.5 万名纳粹强制劳工支付了 43.7 亿欧元的赔偿金。

尽管如此，德国的二战赔偿问题似乎没有完全解决。希腊自 2015 年以来，不断向德国提出要求就德国二战时强迫希腊为其提供巨额贷款，以及战争中的损失进行赔偿，索赔金额将高达 3000 亿欧元。波兰议会索赔委员会前不久也提出大约为 7400 亿欧元的赔偿金。波兰政府可能于 2019 年正式向德国提出索赔要求。





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