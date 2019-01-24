美国高校迫于特朗普压力 纷纷弃用华为等中资电信设备

美国顶级高校在放弃使用中国华为和其他中资企业生产的电信设备，以免根据特朗普政府所支持的新国家安全法规，失去联邦资金支持。





美国官员称，中国电信商生产的设备可使中国政府监视海外用户，包括致力于尖端技术的西方研究机构。北京和中国企业一再否认这种说法。





加州大学伯克利分校一位高管称，该校已弃用华为视频会议系统。加州大学欧文分校则正在更换五项中国制造的音视频设备。而威斯康星大学等其他高校也正在评估供应商的过程中。





加州大学圣迭戈分校则更进一步。根据一份内部备忘录，该校 8 月份表示，至少六个月之内不会接受华为、中兴 (000063.SZ) 和其他中资音视频设备供应商的资金，也不会与他们签署协议。根据路透看到的这份文件，此项暂停令将持续至 2 月 12 日，届时该校将重新评估方案。





“ 出于谨慎考虑，加州大学圣迭戈分校实施了此项为期六个月的暂停令，以确保我们有充分的时间开始对校园内的设备进行评估，防止本校签订任何日后可能被视为不符合国防授权法案 (NDAA) 规定的协议， ” 加州大学圣迭戈分校发言人 Michelle Franklin 在对路透有关该备忘录的问题作答时称。





这些之前未见报导的行动，表明美国大学正在采取努力，要与多年来为他们提供技术设备并赞助其学术研究、但现在被特朗普政府盯上的中国公司拉开距离。





这些行动是对美国国防授权法案 (NDAA) 的响应，总统特朗普于 8 月签署了该法案。法案的其中一项条款禁止联邦基金的受助人使用华为或中兴生产的电信设备、视频录制服务以及网络元件。上了黑名单的还有中国音视频设备提供商海康威视 (Hikvision) 、海能达 (Hytera) 、大华技术及它们的关联公司。





美国当局担心，这些设备生产商将会留有后门，以供中国军方和政府部门搜寻信息。美国大学若在 2020 年 8 月之前不能遵守 NDAA 规定，则面临失去联邦研究经费及其他政府资助资金的风险。





这将给像加州大学系统这种公共机构带来打击，过去 10 年他们的政府划拨经费曾多次被削减。根据加州大学预算文件，该大学系统 2016-2017 学年收到 98 亿美元联邦经费，其中近 30 亿美元用于研究，占当年该大学所有研究支出的大约一半。





** 华为遭围攻 **





新法案是特朗普政府对抗中国威胁策略的一部分，该政府认为中国对美国经济竞争力和国家安全构成的威胁越来越大。





特朗普对一系列中国商品加征关税，并加大外国企业收购美国科技公司少数股权的难度，这引发中国在矽谷的投资大幅下滑。





除此之外，去年特朗普签署法案，禁止美国政府购买华为和中兴生产的某些电信和监控设备。他还在考虑发布行政令，禁止美国公司购买华为和中兴的设备。





处在风暴中心的是中国华为 -- 全球智能手机和电信网络设备巨头。华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟去年 12 月在加拿大被拘捕，美国指控她就华为与伊朗的关系有不实陈述，后来加拿大法院批准孟晚舟保释。本月，另一名华为员工在波兰因涉嫌间谍行为被捕。





华为未回复置评请求。





美国的大学院校已经感受到特朗普对华政策的压力，比如国务院缩短了某些中国研究生签证的时限，政府还在考虑对中国学生进入美国采取新的限制措施。目前为止，中国学生是美国最大的留学生群体，给美国大学带来一笔可观的收入。





政府要求弃用华为和其他中国电信供应商的产品，使问题雪上加霜。





除了威斯康星大学之外，另有其他六家院校，包括加州大学洛杉矶分校、戴维斯分校和德克萨斯大学奥斯汀分校，均告诉路透他们正在对电信设备进行评估，或者已经完成评估并确定符合 NDAA 的规定。





斯坦福大学的出口合规主管 Steve Eisner 对路透表示，学校对校园进行了 “ 梳理 ” ，但 “ 幸运的是 ” 没有发现任何需要移除的设备。





但对于斯坦福和其它学术机构而言，华为不仅仅是设备供应商。华为还参与数十个学校的研究计划，通常是以赞助商的身份参与，这些学校包括加州大学圣迭戈分校，德克萨斯大学，马里兰大学，以及伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校。





除了明确的设备禁令外， NDAA 还要求确立监管条例，限制高校与中国的研究合作和其它协议。这项法律要求国防部与高校合作，设法保护知识产权不被偷窃，并确立旨在保护学术成果不被其他国家利用的新监管条例。未能遵守这些规定的高校有可能失去国防部的资金资助。





加州大学圣迭戈分校在 9 月校园简报中强调了这部分法律的内容。





怕华府出台更严格管制措施的担忧看来是合理的。 6 月时，国会的 26 名议员致信美国教育部长德沃斯 (Betsy DeVos) ，警告指出华为与逾 50 所美国高校存在研究合作关系， “ 可能对国家安全构成重大威胁。 ”





这些议员吁请德沃斯要求高校提交有关这些合作协议的信息。





另外，华为与加州大学伯克利分校 2016 年展开在人工智能基础研究的战略合作，白宫在 6 月的一篇报告中，认为这可能成为中国收集情报用于军事及战略计划的途径。





** 与华为关系 “ 降温 ”**





伯克利发言人 Dan Mogulof 指出，伯克利并未参与涉及商业机密的研究。他表示，伯克利只参与研究结果能够公开发表的合作计划。这类开源研究不受联邦监管规范。





Mogulof 指出，伯克利并无计划改变任何一项与华为的研究合作。华为参与了至少五项伯克利研究计划，除了人工智能，还包括无人驾驶、增强现实、无线技术。





不过，一位知情人士指出，伯克利与华为的关系已经 “ 降温 ” ，一些伯克利研究人员选择不要推进与华为的研究协议，以避免遭到校方及政府官员的检视。





这股寒蝉效应正在扩散。英国牛津大学这个月宣布，停止接受华为的研究经费或慈善捐款。





“

这个决定是基于最近几个月围绕英国与华为合作关系的公众关切而作出，

”

牛津大学发言人在声明中表示。

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路透社

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