中美双方正就下周刘鹤访美的有关内容进行密切沟通

中国商务部周四表示，关于美方取消与中方磋商的报导不实，双方一直保持沟通和联系，国务院副总理刘鹤将于 1 月 30-31 日访美，进行高级别磋商，目前双方加紧就有关问题进行密切沟通。





商务部发言人高峰在例行发布会上表示，在即将举行的中美高级别磋商中，双方将继续就彼此关切的各种经贸问题展开深入沟通。





他指出， 2019 年将进一步开放市场，让一带一路相关国家共享机遇推动开放型世界经济，进一步推动贸易便利化，共同推动有关国家，推动新业态新发展，搭建更多贸易合作平台，不断深化经贸合作。





关于欧委会对中国电动自行车的双反措施，高峰表示， “ 我们高度关切，中国电动自行车是完全市场化、充分竞争的行业，欧方裁决既没有真实反映中国电动自行车的市场状况，也明显违背世贸组织相关规则。 ”





他进一步称，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。





英国金融时报周二稍早援引知情人士的话报导称，特朗普政府拒绝了中国提出的本周举行预备性贸易会谈的建议。双方定于下周举行高级别磋商。但美国总统特朗普的高级经济顾问随后驳斥了有关美国拒绝中方提出举行预备性贸易会谈提议的报导，称该报导不属实。





欧盟上周六起对中国电动自行车征收关税，以限制廉价进口。欧洲生产商称，中国电动自行车受益于不公平补贴，且在欧洲市场进行倾销。





对于今年的消费前景，高峰表示， “2019 年消费增长尽管承受一定压力，但促进消费政策的效应不断显现，消费市场发展的基本面不会改变，消费升级的趋势也不会改变。 ”





他称， 2018 年消费增速有所放缓，一是中国消费市场进入消费规模稳步扩大、需求日益多元化阶段，其次， 9% 的增速在世界主要经济体中仍然位居高位，而且，中国服务消费增长迅速，但并没有纳入社会消费品零售总额统计当中。





对于今年外贸，他表示， 2019 年中国外贸要稳中提质，主要是从数量扩张到质量提升，从出口看，出口商品在质量、科技含量和品牌营销等方面有进一步提升空间；进口来看，高品质消费市场的增长空间仍然广阔，企业抵御市场波动风险的能力进一步回升。





“

总体看中国外贸提质空间大，前景广阔。

”

高峰说道。（路透社）

Twitter

sgnypost





