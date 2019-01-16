大众与福特进行卡车业务结盟 并探索电动车合作可能性





福特和大众在底特律车展期间宣布双方合作。两家公司称，该结盟计划都不会涉及合并和股权问题。此一结盟将以 2022 年销售箱型车与中型皮卡的方式展开。





“ 普遍电气化、更加严格的排放规定、数字化、转向自动驾驶、尤其是客户偏好不断变化，这些因素为汽车行业带来根本性的改变，这已不是什么秘密， ” 大众汽车集团 CEO 迪斯 (Herbert Diess) 在电话会议上对记者和分析师表示。





“ 因此全球车企都在大举投资，针对未来需求调整投资组合，加速创新周期， ” 他补充称。 “ 在这种环境下，共同投资是明智的做法。 ”





有关箱型车和皮卡的协议，外界原本就有所预期。投资者现在关注是否还有他们认为可以进一步节省支出的更多协议。其中包括未来可能就开发电动或自动驾驶汽车达成协议，以及在北美、南美、欧洲或中国市场可能合作的协议。





两家公司的执行长并未讨论在拉美等特定市场的结盟细节。福特在拉美市场正在亏损。





大众汽车周二在德国股市收高

0.65%

至

145.06

欧元，福特汽车于美股收跌

1.67%

至

8.84

美元。

(

路透社

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