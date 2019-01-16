大众与福特进行卡车业务结盟 并探索电动车合作可能性

众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)和福特汽车(F.N)周二表示，两家公司将在商用车和皮卡方面合作，并且正在探索共同开发电动汽车和自动驾驶科技，此举可为两家公司节支数以十亿计美元。
福特和大众在底特律车展期间宣布双方合作。两家公司称，该结盟计划都不会涉及合并和股权问题。此一结盟将以2022年销售箱型车与中型皮卡的方式展开。
“普遍电气化、更加严格的排放规定、数字化、转向自动驾驶、尤其是客户偏好不断变化，这些因素为汽车行业带来根本性的改变，这已不是什么秘密，”大众汽车集团CEO迪斯(Herbert Diess)在电话会议上对记者和分析师表示。
“因此全球车企都在大举投资，针对未来需求调整投资组合，加速创新周期，”他补充称。“在这种环境下，共同投资是明智的做法。”
有关箱型车和皮卡的协议，外界原本就有所预期。投资者现在关注是否还有他们认为可以进一步节省支出的更多协议。其中包括未来可能就开发电动或自动驾驶汽车达成协议，以及在北美、南美、欧洲或中国市场可能合作的协议。
两家公司的执行长并未讨论在拉美等特定市场的结盟细节。福特在拉美市场正在亏损。
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