韩国公布最新版国防白皮书 不再称朝鲜为“敌人”

据韩联社报道，韩国军方在周二最新发布的《国防白皮书》中删除了对朝鲜政府和军方的 “ 敌人 ” 称呼，这一举动被视为是对正在进行的和平努力的反映。

在新发布的白皮书中，国防部删除了一系列可以被视为敌人的表述：大规模惩罚和报复计划、杀伤链系统等。

据国防部称，更新后的版本中 “ 敌人 ” 一词，指的是更广泛的国家安全威胁，将威胁和侵犯韩国主权、领土、国民生命、财产安全的一切势力视为 “ 敌人 ” 。

2016 年版的《国防白皮书》指出，朝鲜的大规模杀伤性武器、网络攻击和潜在的恐怖袭击是对韩国安全的巨大威胁，并说，只要这些威胁继续存在，朝鲜的政权和军队将仍然是我们的 “ 敌人 ” 。





新出版的白皮书还描述了朝鲜军队的一系列显著变化：

关于朝鲜的核储备，该文件提供了与 2016 年版相同的评估。据估计，平壤拥有 50 公斤级武器钚和相当数量的高浓缩铀。自 2006 年以来，朝鲜的核能力已经通过六次核试验得到了提高，而且朝鲜的核弹头小型化技术已经达到相当水平。

关于炮兵能力建设方面，朝鲜制造了 122 毫米和 200 毫米的口径牵引式多管火箭炮，并将它们部署在南部前线和沿海地区，它还开发和部署了特别设计的弹药，提高了射程和精度。

关于军队数量方面，白皮书指出朝鲜现役军人的数量为 128 万人，是韩国的两倍多，目前韩国正规军约 59.9 万人，并计划到 2022 年减少到 50 万人。

白皮书还指出朝鲜成立了一个特别作战大队，负责暗杀关键的敌对人物，目前已知已有 20 万特种作战部队。





2018 年三次朝韩首脑会议后双方都在努力减少紧张局势并建立以信任为标志的跨境关系。这篇国防白皮书发布之际，韩国正在推动与朝鲜建立信任和军备控制措施，以促进半岛的持久和平。

不过，删除反平壤条款很大程度上还是引起了保守派的担忧，他们担心这会削弱国家的防御态势，尤其是削弱军队的士气和纪律，而朝鲜的核和导弹能力保持不变。

自

1967

年以来，韩国已经发表了

23

篇国防白皮书，包括本周的最新版，以增强其政策的透明度，并为其在半岛及其他地区的和平努力获得国际支持。

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