新发现文件透露华为在伊朗及叙利亚与两家掩护企业的关联

华为首席财务官孟晚舟上月因受到美国指控而在加拿大被拘留一案,集中在该公司疑似与两家神秘公司的关连上;其中一家公司为在德黑兰运营的电信设备销售商,另外一家则是其母公司,是在毛里求斯注册的控股公司。





美国当局指控孟晚舟欺骗跨国银行为其与伊朗的交易提供结算服务;她声称上述两家公司独立于华为之外,然而事实上受华为控制。华为主张这是两家独立企业,分别是设备销售商 Skycom Tech Co Ltd 和空壳公司 Canicula Holdings Ltd 。





但路透在伊朗和叙利亚发现的企业文件及其他资料显示,华为与这两家公司的关系比先前为人所知的更紧密。





文件透露有一位华为高管似乎被指派为 Skycom 的伊朗业务经理。文件还显示,至少三位中国姓名的人士在华为与 Skycom 在伊朗开设的银行帐户有签名权。路透还发现一位中东律师称,华为通过 Canicula 在叙利亚经营业务。





此前未被披露过的华为与这两家公司的联系,进一步削弱华为关于其与 Skycom 之间是正常的商业合作伙伴关系的说法,可能影响孟晚舟一案。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿。





美国当局宣称,华为当时保留对 Skycom 的控制权,利用 Skycom 向伊朗出售电信设备,并通过国际银行系统将资金转出伊朗。美国当局称,由于这种欺骗行为,一些银行在不知情的情况下为可能违反当时美国对伊朗经济制裁的数亿美元交易进行了结算。





孟晚舟没有回应路透的置评请求。华为未答复关于这篇报导的提问。未能联系到 Canicula 发表评论。美国司法部发言人不予置评。

孟晚舟于 12 月 11 日获准保释,保释金 1,000 万加元 (750 万美元 ) ,仍留在加拿大温哥华。如果被引渡到美国,孟晚舟可能面临多项与欺骗多家金融机构相关的指控,每项指控最高刑期为 30 年。具体指控尚未公布。





华为上个月表示,关于具体指控提供给华为的信息非常少, “ 并不知晓孟女士有任何不当行为 ” 。华为称与 Skycom 之间是 “ 正常的商业合作伙伴关系 ” 。华为称其遵守了业务所在国的所有适用法律法规,并要求 Skycom 也这样做。





加拿大应美国要求拘留孟晚舟,引起中国强烈反应,尤其目前正值中美贸易及军事关系处于紧张之际。美国情报当局忧心华为电信设备可能暗藏 “ 后门 ” ,使中国特工有机可乘。华为一再否认这些说法。不过,澳洲、新西兰最近已禁止华为参与他们的 5G 网络建设,英国当局也表达过类似关切。





** 试图向伊朗销售禁运设备 **





路透 2012 年和 2013 年报导过, Skycom 曾在 2010 年提议将遭到禁运的惠普电脑设备出售给伊朗最大的手机运营商,总价值至少 130 万欧元。在该份提案中,至少有 13 页上面标着 “ 华为机密文件 ” 而且带有华为的标识。华为表示,华为与 Skycom 最终都没有向伊朗提供美国设备。





路透还报导过华为与 Skycom 之间的许多财务及人事关联,包括孟晚舟在 2008 年 2 月至 2009 年 4 月期间担任 Skycom 董事。





据加拿大当局按照美国要求为上月孟晚舟保释聆讯备案的法律文件,几家银行询问了华为路透报导的内容。文件中并未指明是哪几家银行。





据这些文件,美国调查人员指控孟晚舟及其他华为员工

“

一再瞒骗

”

有关华为与

Skycom

的关系,且未能披露

“Skycom

完全由华为控制

”

。美方还称,

2018

年

8

月左右,孟晚舟在与某位银行高管的私人会谈中说华为已出售在

Skycom

的持股,但并未披露买方

“

也是一家由华为控制的公司

”

。

(

路透社

)

