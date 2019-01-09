美股标普500指数攀升至三周高位 受苹果和Facebook提振

美国股市标普 500 指数周二攀升至三周高位，苹果、亚马逊、 Facebook 及工业股攀升，因投资者押注美国和中国将达成协议结束贸易战。





( 美联储 /FED) 主席鲍威尔有关利率的鸽派言论，令股市从周五开始连涨三日，提振标普 500 指数 20 个月低点上涨超过 9% 。 美国就业数据强劲和美国联邦储备委员会美联储主席鲍威尔有关利率的鸽派言论，令股市从周五开始连涨三日，提振标普指数 .SPX 自圣诞节前后触及的个月低点上涨超过





标普 500 指数在过去九个交易日中有七个交易日上涨。





美国代表团的一名成员说，美中在北京举行的贸易谈判将进入第三天，超出了原定日程。目前，全球最大的这两个经济体正在寻求解决激烈的贸易争端。到目前为止，两国官员都发表了乐观的言论，美国总统特朗普表示谈判进展顺利。





“ 你看到一些谈判正在进行，市场开始认为，或许我们将开始看到一个框架在逐步形成， ”PineBridge Investments 全球股票主管 Anik Sen 表示。





1.41% 。波音 BA.N) 3.79% ，对道指上涨贡献最大。该公司表示， 2018 年交付的飞机数量达到创纪录的 806 架。 对贸易形势敏感的标普工业指数上涨。波音大涨，对道指上涨贡献最大。该公司表示，年交付的飞机数量达到创纪录的架。









费城半导体指数下跌 0.49% 。高盛预计芯片制造商今年处境艰难，尤其是上半年，令该板块雪上加霜。





其他投资者对即将公布的美国企业季度业绩保持乐观。





“ 这是新的一年，投资者真的在退后一步、看一眼基本面，并意识到情况并不像年底前我们可能认为的那么糟， ”U.S. Bank Wealth Management 区域投资策略师 Jeff Kravetz 说。

















金融类股是标普 500 指数中唯一没有上涨的板块，收盘持平，因美国公债收益率曲线走平。









美国第一大铁路公司联合太平洋 (Union Pacific) ( 急升 8.73% ，此前该公司任命业内资深人士 Jim Vena 为运营长。 (Union Pacific) ( UNP.N 8.73%Jim Vena





纽约证交所涨跌股家数比为 3.36:1 ；纳斯达克市场为 2.16:1 。





没有标普 500 指数成分股触及 52 周新高，一只触及新低； 28 只纳斯达克指数成分股触及新高， 15 只触及新低。





美国各证交所共计成交

80

亿股，过去

20

个交易日的平均成交量为

90

亿股。

(

路透社

)

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