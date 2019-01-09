美股标普500指数攀升至三周高位 受苹果和Facebook提振

美国股市标普500指数周二攀升至三周高位，苹果、亚马逊、Facebook及工业股攀升，因投资者押注美国和中国将达成协议结束贸易战。
美国就业数据强劲和美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔有关利率的鸽派言论，令股市从周五开始连涨三日，提振标普500指数.SPX自圣诞节前后触及的20个月低点上涨超过9%。
标普500指数在过去九个交易日中有七个交易日上涨。
美国代表团的一名成员说，美中在北京举行的贸易谈判将进入第三天，超出了原定日程。目前，全球最大的这两个经济体正在寻求解决激烈的贸易争端。到目前为止，两国官员都发表了乐观的言论，美国总统特朗普表示谈判进展顺利。
“你看到一些谈判正在进行，市场开始认为，或许我们将开始看到一个框架在逐步形成，”PineBridge Investments全球股票主管Anik Sen表示。
对贸易形势敏感的标普工业指数上涨1.41%。波音(BA.N)大涨3.79%，对道指上涨贡献最大。该公司表示，2018年交付的飞机数量达到创纪录的806架。
苹果(AAPL.O)上涨1.91%，抹掉了上周警告称iPhone需求低于预期后录得的部分跌幅。不过，科技类股的涨幅受到芯片股下跌的限制。此前韩国三星电子(005930.KS)初估季度营业利润下降29%，并将其归咎于芯片需求疲弱。
费城半导体指数下跌0.49%。高盛预计芯片制造商今年处境艰难，尤其是上半年，令该板块雪上加霜。
其他投资者对即将公布的美国企业季度业绩保持乐观。
“这是新的一年，投资者真的在退后一步、看一眼基本面，并意识到情况并不像年底前我们可能认为的那么糟，”U.S. Bank Wealth Management区域投资策略师Jeff Kravetz说。
通讯服务类股指数攀升1.58%，Facebook(FB.O)上扬3.25%。摩根大通表示，该公司是其2019年最青睐的互联网公司之一。
亚马逊(AMZN.O)上涨1.66%，市值增至8,100亿美元，巩固了其美国市值最高公司的地位。
道琼工业指数.DJI升256.10点，或1.09%，报23,787.45点；标普500指数.SPX涨24.72点，或0.97%，报2,574.41点；纳斯达克指数.IXIC收高73.53点，或1.08%，报6,897.00点。
金融类股是标普500指数中唯一没有上涨的板块，收盘持平，因美国公债收益率曲线走平。
太平洋燃气电力(PCG.N)续跌，跌幅达7.34%。之前标普全球评级将这家加州电力公司的信用评级下调至非投资级。
美国第一大铁路公司联合太平洋(Union Pacific) (UNP.N)急升8.73%，此前该公司任命业内资深人士Jim Vena为运营长。
纽约证交所涨跌股家数比为3.36:1；纳斯达克市场为2.16:1。
没有标普500指数成分股触及52周新高，一只触及新低；28只纳斯达克指数成分股触及新高，15只触及新低。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost