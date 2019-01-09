金正恩访华与习近平会谈 讨论美朝二度峰会事宜

据韩联社报导，朝鲜领导人金正恩周二在北京与中国国家主席习近平的会谈中讨论了预期举行的美朝峰会事宜。此前金正恩数日前曾警告表示，若美国不解除制裁，他可能会另外寻求其他出路。





朝鲜与中国官方媒体皆证实了金正恩访华的消息，而访问的时机正值金正恩与特朗普为朝鲜半岛无核化举行二度峰会的准备期。





韩国韩联社表示，金正恩与习近平进行了一个小时的会谈，讨论内容包括第二次美朝峰会与加强双边关系。不过报导并未表明消息来源。





韩联社表示，会谈后金正恩接受了习近平与夫人的晚宴款待。





金正恩去年在与特朗普及韩国总统文在寅举行首脑会晤前后，曾三次到中国与习近平会面。





金正恩与特朗普在去年 6 月新加坡峰会上承诺合作去核，但协议欠缺细节。自此之后磋商几无进展。





“ 金正恩急于提醒特朗普政府，除了美国与韩国所能提供的选项，他确实还有其他的外交和经济选项， ” 美国国家利益中心 (Center for the National Interest) 防务研究主任 Harry J. Kazianis 在电邮声明中称。





“ 事实上，金正恩在新年讲话中提到的 ‘ 新道路 ’ ，很有可能就是隐晦地威胁要更加靠近北京。这应该会让美国十分担心。 ”





朝鲜中央通讯社报导称，金正恩周一下午乘专列前往中国，陪同人员有金正恩夫人李雪主、朝鲜高级官员金英哲和李勇浩等。





中国官方新华社证实，金正恩应习近平之邀，从周一至周四访华。





**“ 好伙伴 ”**





美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周一在美国财经频道 CNBC 访问中，赞扬中国对解决朝鲜问题的支持，并称他认为美国与中国的贸易争端不会影响这一点。





“ 中国向我们非常明白地表示，这是分开的议题。 ” 蓬佩奥说。





“ 他们的行为也显示如此，我们对此表示赞赏。在我们去除朝鲜核力量对世界的威胁时，中国确实是个好伙伴；我期待他们将继续这么做。 ”





中国外交部发言人陆慷在例行记者会被问到，金正恩访华是否与美朝将举行领导人会晤有关时答道，

“

中方一贯认为，作为半岛核问题的关键当事方，朝美保持接触是非常有益的。中方支持朝美双方继续开展对话，并能取得积极成果。

”(

路透社

)

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