解放军士兵边境扫雷被炸 陆军司令罕见落泪

中共军改在接近尾声的同时，逐渐加大对普通士兵的关注。一名普通的扫雷士兵因被炸受伤，罕见让解放军陆军司令落泪。
北京时间1月25日，解放军陆军在北京举行第一届“四有”新时代革命军人标兵颁奖仪式。陆军司令韩卫国、政委刘雷现身。
解放军陆军领导机构成立于中共军改之初的2015年12月31日，脱胎原四总部体制。
在为南部战区陆军云南扫雷大队士兵杜富国颁奖时，中国央视镜头显示，韩卫国在紧紧抱住他的同时，“不禁落泪”。
官方称，生于1991年的杜富国于2018年10月在云南省麻栗坡县扫雷时，因一枚手榴弹爆炸，导致他失去双手、双眼。 在颁奖现场，杜富国举起被炸伤的右臂，敬了一个军礼。
耗时近10年的中越战争（对越自卫反击战）被指在中越边境遗留超100万个各型地雷，至今仍影响中越两国的交流。解放军近来在中越边境广西、云南段实施大规模的扫雷行动。
官方报道称，2017年出任陆军司令的韩卫国以“知兵爱兵”著称，曾数次写信给陆军基层士兵及家属。
简历显示，韩卫国曾任原南京军区第12集团军军长，原北京军区副司令，2015年晋升中将军衔，2016年出任中部战区司令，2017年担任解放军建军90周年阅兵总指挥，2017年出任陆军司令，同期晋升上将军衔。（多维新闻）
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