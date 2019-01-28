解放军士兵边境扫雷被炸 陆军司令罕见落泪

中共军改在接近尾声的同时，逐渐加大对普通士兵的关注。一名普通的扫雷士兵因被炸受伤，罕见让解放军陆军司令落泪。





北京时间

1

月

25

日，解放军陆军在北京举行第一届

“

四有

”

新时代革命军人标兵颁奖仪式。陆军司令韩卫国、政委刘雷现身。





解放军陆军领导机构成立于中共军改之初的

2015

年

12

月

31

日，脱胎原四总部体制。





在为南部战区陆军云南扫雷大队士兵杜富国颁奖时，中国央视镜头显示，韩卫国在紧紧抱住他的同时，

“

不禁落泪

”

。





官方称，生于

1991

年的杜富国于

2018

年

10

月在云南省麻栗坡县扫雷时，因一枚手榴弹爆炸，导致他失去双手、双眼。

在颁奖现场，杜富国举起被炸伤的右臂，敬了一个军礼。





耗时近

10

年的中越战争（对越自卫反击战）被指在中越边境遗留超

100

万个各型地雷，至今仍影响中越两国的交流。解放军近来在中越边境广西、云南段实施大规模的扫雷行动。





官方报道称，

2017

年出任陆军司令的韩卫国以

“

知兵爱兵

”

著称，曾数次写信给陆军基层士兵及家属。





简历显示，韩卫国曾任原南京军区第

12

集团军军长，原北京军区副司令，

2015

年晋升中将军衔，

2016

年出任中部战区司令，

2017

年担任解放军建军

90

周年阅兵总指挥，

2017

年出任陆军司令，同期晋升上将军衔。（多维新闻）

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