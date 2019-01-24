委总统马杜罗：委内瑞拉和美国断绝外交关系

委内瑞拉总统马杜罗

1

月

23

日称，委内瑞拉与美国断绝外交关系。





综合媒体

2019

年

1

月

23

日报道，当地时间

23

日下午，委内瑞拉总统马杜罗宣布与美国断交，并要求美使馆人员

72

小时内离开委内瑞拉。马杜罗称美国企图发动政变。





法新社

1

月

24

日报道，稍早前，委内瑞拉反对派领导人瓜伊多（

Juan Guaido

）宣誓成为委代理总统，将建立过渡政府。美国、加拿大、巴西等多个南美国家承认瓜伊多的代理总统身份。此前这位反对派领导人在委内瑞拉举行的为期一天的大规模抗议示威活动中宣布自己为总统。





美国总统特朗普（

Donald Trump

）

1

月

23

日在一份声明中表示：

“

今天，我正式承认委内瑞拉国民议会主席胡安

·

瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

”





特朗普总统补充说：

“

我们鼓励其它西方国家政府承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统，我们也将与他们进行建设性的合作，支持他恢复宪法合法性的努力。

”





马杜罗曾于

1

月

22

日表示，委内瑞拉将彻底重新审视与美国的关系，并在未来几个小时内宣布具体措施。马杜罗的这番言论被视为对美国副总统彭斯（

Mike Pence

）此前言论的回应。彭斯

22

日发表声明，表示支持担任国民议会议长的委反对派领导人瓜伊多，并称

“

美国坚定不移地支持

”

委内瑞拉国内对马杜罗的大规模抗议计划。





《纽约时报》

22

日称，彭斯当天首次采取视频形式鼓励委内瑞拉人走上街头抗议现任总统马杜罗。他在视频中说，最近宣誓就任委国民议会议长的反对派领导人瓜伊多是

“

勇敢的

”

，并将国民议会称为委内瑞拉民主的

“

最后遗迹

”

。





彭斯还在推特（

Twitter

）上同时用西班牙语和英语写道：

“

我们与你们（委内瑞拉人）同在，我们会一直支持你们，直到（委内瑞拉）恢复民主，直到你们重获自由的权利。

”





此前，委内瑞拉反对派已宣布在

23

日举行游行抗议现政府。

委警方

23

日称，当天反政府示威导致

4

人死亡。





彭斯的言论很快得到马杜罗的直接回应。在委内瑞拉南方电视台

22

日的一场直播中，马杜罗反问：

“

委内瑞拉总统是谁选举出来的？迈克

·

彭斯吗？

”

他表示，自己已指示委外交部长

“

开始彻底重新审视与美国的关系并采取政治措施

”

。





马杜罗还补充说：

“

美国副总统今天违反了所有游戏规则，企图在委内瑞拉实施国家政变，我们正在遭遇这一政变并将战而胜之。

” （多维新闻）

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