    • 2019年1月24日

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    莫迪每年花5天去山林思考人生 建议年轻人也闭关

    星期四, 一月 24, 2019

    小说中常有武林高手隐居山林，闭关修炼。印度总理莫迪根据自身经验，给年轻人提出类似的闭关忠告，建议他们从快节奏和繁忙的生活中抽出些时间来思考和反省，这将使人修为大增，更加了解自己的内心。
    　　
    印度新德里电视台23日报道称，这位年近古稀的总理每年都会在印度最大节日——排灯节前后抽出5天时间，独自前往山林，闭关思考人生。莫迪在参与脸书主页孟买人互动时称：我会带上足够吃5天的食物，前往丛林中的某个地方。那里没有人烟，没有收音机和报纸，也没有电视与互联网，只有干净的水。他认为，这段独处的时间能给人力量，会帮助他更好地处理生活。
    　　
    据报道，莫迪闭关的习惯与他的童年经历息息相关。他自称十几岁时曾有两年的喜马拉雅山之旅，在那里获得了前所未有的安心感。后来第一次到大城市生活，感到生活节奏很不一样，但无论多么繁忙，他总会给自己放几天假，到丛林深处反思自己的生活。
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    莫迪认为，年轻人也应该有这样的独处时间。在这段时间中，他们可以认真思考活着的意义，让自己变得更自信，从而无畏外界评价。这将成为年轻人前行的力量，能让他们意识到自己是特别的存在，且无需向外寻找光明，因为光明已存于心中
    　　
    养性外，莫迪同样重视修身。他是一名瑜伽爱好者，曾表示瑜伽是印度给世界的礼物，向联合国提议设立国际瑜伽日，并在2015621日，即首个国际瑜伽日时，率领4.5万印度人做瑜伽操。

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