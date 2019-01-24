莫迪每年花5天去山林思考人生 建议年轻人也闭关

小说中常有武林高手隐居山林，闭关修炼。印度总理莫迪根据自身经验，给年轻人提出类似的 “ 闭关 ” 忠告，建议他们从快节奏和繁忙的生活中抽出些时间来思考和反省，这将使人 “ 修为 ” 大增，更加了解自己的内心。

印度新德里电视台 23 日报道称，这位年近古稀的总理每年都会在印度最大节日 —— 排灯节前后抽出 5 天时间，独自前往山林，闭关思考人生。莫迪在参与脸书主页 “ 孟买人 ” 互动时称： “ 我会带上足够吃 5 天的食物，前往丛林中的某个地方。那里没有人烟，没有收音机和报纸，也没有电视与互联网，只有干净的水。 ” 他认为，这段独处的时间能给人力量，会帮助他更好地处理生活。

据报道，莫迪 “ 闭关 ” 的习惯与他的童年经历息息相关。他自称十几岁时曾有两年的喜马拉雅山之旅，在那里获得了前所未有的 “ 安心感 ” 。后来第一次到大城市生活，感到生活节奏很不一样，但无论多么繁忙，他总会给自己放几天假，到丛林深处反思自己的生活。

Ad Survey 广告位代码 文章内页画中画 08

莫迪认为，年轻人也应该有这样的 “ 独处 ” 时间。在这段时间中，他们可以认真思考活着的意义，让自己变得更自信，从而无畏外界评价。这将成为年轻人前行的力量，能让他们意识到自己是 “ 特别的存在 ” ，且 “ 无需向外寻找光明 ” ，因为 “ 光明已存于心中 ” 。

除

“

养性

”

外，莫迪同样重视

“

修身

”

。他是一名瑜伽爱好者，曾表示瑜伽是印度给世界的礼物，向联合国提议设立

“

国际瑜伽日

”

，并在

2015

年

6

月

21

日，即首个

“

国际瑜伽日

”

时，率领

4

.5

万印度人做瑜伽操。

Twitter

sgnypost





