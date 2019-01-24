达沃斯不见特朗普与习近平人影 论坛仍三句不离贸易战

美国和中国的领导人虽然都缺席今年的达沃斯世界经济论坛，但他们仍然不可能不被提及。





中国国家主席习近平两年前在世界经济论坛发表主旨演讲，认为中国是自由贸易的最大拥护者，任何阻碍资本、科技、商品、工业和人员在各经济体之间流动的尝试都是 “ 根本不可能的 ” 。





然后在去年 1 月，美国总统特朗普来到这个瑞士滑雪胜地，向外界传递他本人的 “ 简单信号：现在是在美国雇聘、建设、投资和成长的前所未有的好时机。美国对商业开放。 ”





他说，美国政府致力于自由贸易，但 “ 如果有些国家以牺牲他国为代价来利用这一体系，我们将无法拥有自由和开放的贸易。 ”





两国领导人都没有提到对方国家。但藉着对全球贸易运作方式的界线的各自表述，二人显然是在隔空喊话。





如果以过去一年的形势来看，两位领导人都没听进去。正是由于他们之间的分歧造成了影响，所以今年的论坛才会有许多关于习近平、特朗普和贸易的言论。





香港特首林郑月娥 (Carrie Lam) 在一场会议上对记者表示，一些国家开始脱离过去几十年建立的基于规则的多边体系。但她没有对这些国家点名。 “ 如果这不再是主流，我们可能陷入麻烦， ” 她说。





麦肯锡全球总裁施南德 (Kevin Sneader) 表示，贸易只是 “ 中美广泛紧张关系的一个方面 ” 。





全球两个最大经济体之间的贸易战已经开始损及全球经济增长、改变供应链和企业规划，并将打击从加拿大到新加坡的诸多国家。在今年的达沃斯会议前夕，国际货币基金组织 (IMF) 调降对经济增长的预估，与此同时，一份调查显示商界高管的看法更趋悲观。





现实中，数月来一直都能感受到这种影响。









或者以汽车厂商为例，为应对关税提高，车企都在忙着调整某些车型的产地。





诸如澳洲等国家，其货币、制酒商和拥有房产的人都感受到经济战带来的寒意。

人们想知道 “ 经济放缓程度有多少，以及从贸易角度而言，这些关税到底具有什么意涵、贸易讨论有什么样的影响， ” 花旗集团首席执行官高沛德 (Michael Corbat) 在路透专访中说。





** 来自美中的观点 **





今年美国代表团受政府关门影响而缺席。但美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 通过视讯连线发表讲话。他首先形容中国对外向邻国挑衅，在国内 “ 拥抱极权主义 ” ，但后来话锋一转，称如果中国接受公平且开放的贸易准则，并且保护知识产权，那么美中之间的问题有望得到解决。





几天前，华府一位官员在达沃斯论坛前表示，特朗普去年在达沃斯会议中的发出讯息仍然适用。他以美国与加拿大和墨西哥签订的贸易协议为例，称已取得许多进展。





他坚称对中国施加关税已经迫使北京谈判，这是去年达沃斯论坛后的一大进展。

中国方面则观点不一。





对外经济贸易大学中国 WTO 研究院院长屠新泉说，尽管并非易事，但贸易战最终或促使中国更进一步开放。





屠新泉称，习近平两年前在达沃斯演说时，他 “ 把更多注意力放在政治面。 ” 他说贸易战或可令中国聚焦于经济层面。





不过，一位来自大型国企的高级分析师对路透说，面对美国提出的改革要求时，习近平绝不会低头。这位分析师指出，退让带来的政治风险恐怕更甚于经受经济低迷的冲击。

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路透社

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