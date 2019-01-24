日本核辐射污水罐将装满 111万吨污水或排向大海

韩媒称， 2011 年 3 月日本福岛第一核电站发生事故后，核电站 1-4 号机组储存的放射性污水达 111 万吨。日本政府和第一核电站经营人东京电力不顾污水净化不够充分的批评，正在讨论向大海排放污水的方案，预计将引发国际性争议。

韩国《韩民族日报》网站 1 月 23 日刊登题为《日本正在研究向大海排放 111 万吨放射性污水》的报道称，国际环境团体绿色和平组织 1 月 22 日向全世界公布了 “ 东京电力引发的福岛核电站污水 ” 报告。从报告来看，以 2018 年 12 月 13 日为准，经过东京电力放射性净化处理设施 ALPS 后，储存在燃料罐中的放射性污水超过 98.8 万吨。核反应堆和涡轮机建筑物中残留的水量也达到了 2.8 万吨。污水每周增加 2000 至 4000 吨。

放射性污水持续增加的原因大致有两点：为了防止 2011 年发生事故时融化的核反应堆核燃料（应用燃料）在温度升高后引起二次化学反应，这里每天会将相当数量的冷却水倒入 1 至 3 号机组核反应堆。另外，发生事故的核电站建在离海平面较近的低地，地下水或雨水会涌向核反应堆。





这些水与应用燃料等接触后会产生铯、钴、锶、锑、三重氢（氚）等放射性物质，如何处理污水从 2011 年开始便成为争论焦点。但日本政府和东京电力公司的处理方案均以失败告终。





报道称，估计到 2021 年 3 月，污水储存罐就会被装满。目前还没有增设储存罐的计划。去年 10 月，日本原子能管制委员会委员长曾对记者表示，日本将允许 “ 把污水稀释（掺水）后排入海洋 ” 。因此外界担心该污水是否即将被排放。

报道称，日本政府和东京电力公司讨论排放污水是因为 “ 费用 ” 。日本经济产业部 2016 年发布的排放 80 万吨污水需要 7-8 年的时间，耗资 35 亿 -45 亿日元。

报告指出： “ 当初污水增加是因为东京电力为了节省建设及冷却水的使用费用而改变现有计划，将核电站建造在了海拔 10 米的低洼地带 ” 。报告还主张称： “ 东京电力公司和日本政府没有从他们的前任领导者犯的错误中学到任何教训。唯一的解决方法只有将污染水中长期储存在用钢铁制造的储存罐中，谋求在此期间处理技术的发展而已 ” 。





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