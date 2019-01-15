日本流行“入棺体验”:思考死亡就是思考如何活着

据 《日本经济新闻》网站报道，东京都江东区的 “Blue Ocean Cafe” 有一项业务是 “ 入棺体验 ” ：参与者逐个进入 “ 棺材 ” 中，盖上盖子后，僧侣开始诵经。

报道称，这家咖啡馆是思考临终准备等生活设计的社交咖啡馆。运营咖啡馆的村田表示： “ 思考死亡就是思考如何活着 ” 。





据悉，入棺体验每三个月举行一次。参与者在写下自我评价和给自己的悼词的讲习活动之后，入棺三分钟。

根据日媒报道，采访当天共有十个人参加。大学生伊政百华（ 19 岁）为了拍摄学校课程小组学习中的 “ 临终准备 ” 主题视频而参加，她表示， “ 可能在小学时就开始思考死了之后是什么样子。自己的心中一直存在隐隐的不安。 ”

她表示，入棺之后 “ 诵经声比想象的更清晰。平常会希望诵经赶紧结束，而这次则感到很高兴 ” 。是的，在被黑暗包围的情况下，棺外的声音比想象的听得更清晰。

一起参加的伊藤奏乃（ 20 岁）表示： “ 我现在忧心的是找工作。看到前辈们的情况，不知自己能否承受得住，一直比较郁闷。但是，这次体验到了死后大家都会进到这里。感觉自己被最近的自己过度束缚住了。 ”









据悉，参与者中女性明显更多。村田表示： “ 希望大家将各自感受到的东西带回去。 ”

接下来《日本经济新闻》的记者也尝试了入棺体验，记者表示，这种感觉难以言表，重返工作后心中涌起了

“

我还活着

”

的庆幸之感。

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